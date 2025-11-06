РАЈАНЕР УКИДА ПАПИРНЕ КАРТЕ Ево шта морате да знате пре 12. новембра
ДАБЛИН: Ирска нискобуџетна компанија Рајанер је у данашњем саопштењу подсетила путнике да почев од 12. новембра у потпуности прелази на дигиталне бординг карте, чиме се укида могућност штампања карата за укрцавање на папиру.
Kомпанија је саопштила да ће путници морати да користе дигиталну карту доступну у оквиру апликације "Мај Рајанер" (myRyanair) приликом пријаве за лет.
Према подацима компаније, скоро 80 одсто од преко 207 милиона путника који годишње користе услуге Рајанера већ има дигиталне карте, па се прелазак сматра природним наставком постојећих навика.
Фирма наводи да је циљ ове мере убрзавање укрцавања и смањење административног оптерећењи, а додаје и да је смањење потрошње папира корисно за животну средину.
Дигиталне карте биће доступне директно у апликацији, при чему корисници добијају централизован приступ путним документима, информацијама о лету и обавештењима у случају евентуалних промена. Овај систем постаје обавезан и за путнике који су раније практиковали штампање карата пре поласка, наводи се на веб страници компаније.
Рајанер истиче и додатне функционалности апликације, међу којима су могућност да путници наруче храну и пиће унапред и буду послужени међу првима, као и преглед стања лета у реалном времену, обавештења о променама гејтова и доступним алтернативним летовима у случају поремећаја саобраћаја.