СКРИВЕНИ ДРАГУЉИ ИТАЛИЈЕ КОЈИ СУ ЗАСЕНИЛИ ЧАК И РИМ Ово су три нове хит дестинације у Италији
Да ли сте обратили пажњу на три најатрактивније дестинације у Италији које још увек нису преплављене туристима?
Рим је дестинација број један о којој готово сви туристи, који путују у Италију, размишљају. Ту су Колосеум, Фонтана ди Треви, Ватикан и безбројне друге светски познате знаменитости.
Ипак, Италија нуди много више онима који завире изван најпознатијих туристичких тачака. Тамо се откривају скривени драгуљи које масовни туризам још није преплавио.
Један од њих је Сицилија, која, веровали или не, и даље остаје недовољно истражена, иако је последњих година често у центру медијске пажње. Највеће италијанско острво, смештено на југозападном врху "чизме", препуно је савршено очуваних барокних градова и златних пешчаних плажа окупаних тиркизним морем. А тренутно је дом и за три најатрактивније дестинације у Италији:
3. Катанија
Удео страних посетилаца: 30-35 одсто
Просечна потрошња дневно: 89-100 €
Просечно задржавање: 4-5 ноћи
Трећа најтраженија обалска дестинација на Сицилији, други по величини град острва, смештен је између моћног вулкана Етна и Средоземног мора. Главна улица, Виа Етнеа, пуна је елегантних зграда, а води право до Трга Дуомо са барокном катедралом. Љубитељи историје не би требало да пропусте Римско позориште из 2. века, тврђаву Castello Урсино и импозантни Бенедиктински манастир Сан Николо л'Арена, један од највећих у Европи. Плажа Ла Playa ди Цатаниа протеже се чак 18 километара јужно од центра града.
2. Палермо
Удео страних посетилаца: 35-40 одсто
Просечна потрошња дневно: 95-105 €
Просечно задржавање: 4-5 ноћи
Главни град Сицилије и други најпосећенији ове сезоне. Срце града чини монументална катедрала у којој су сахрањени средњовековни краљеви и цареви Светог римског царства, а спој барокног, норманског, арапског и готичког стила одражава богату историју острва. Незаобилазне знаменитости су Палата Нормана са величанственом Капелом Палатина, чувена пијаца Ballaro, као и Театро Massimo - највећа опера у Италији и локација из филма "Кум 3". За предах на плажи, Mondello са белим песком и тиркизним морем удаљен је само 20 минута вожње.
1. Сиракуза
Удео страних посетилаца: 40 одсто
Просечна потрошња дневно: 100-116 €
Просечно задржавање: 4-5 ноћи
Са највећим процентом страних гостију овог лета, Сиракуза је нова тачка Италије. Позната као родни град Архимеда, мами посетиоце старим градом Ортигијом, острвом повезаном мостовима са копном, окруженим сликовитом обалом. Ортигија је мрежа калдрмисаних уличица, камених кућа и богато украшених црквених портала. За разлику од Катаније и Палерма, Сиракуза је мања и мирнија, са око 117.000 становника и далеко мање гужве. Упркос расту популарности, задржала је опуштену атмосферу.