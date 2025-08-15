ТУРСКА КАЖЕ „ДОСТА“: Више нећете моћи да једете колико хоћете на одмору ДА ЛИ ЈЕ КРАЈ ALL INCLUSIVE-А БЛИЗУ
После година навикавања гостију на неограничену количину хране и пића током одмора у оквиру all inclusive понуде, власти Турске кажу - доста.
Турска жели да уведе промене због великог расипања хране. Истовремено, земља се суочава са растућим ценама намирница и инфлацијом. Због тога власти у Анкари припремају нова правила како би смањиле губитке у угоститељству и хотелијерству. То би могло да значи да би омиљени all inclusive систем могао да оде у заборав.
Kада помисле на all inclusive летовање, Србима најпре на памет падне сунчана и прелепа Турска. Тамо своје одморе проводи огроман број туриста, уживајући у неограниченим оброцима и пићу.
Међутим, како преноси портал Даилy Сабах, према извештају Турске фондације за спречавање расипања хране, сваке године се у тој земљи баци око 23 милиона тона хране, док 35 одсто воћа и поврћа заврши у смећу. То је разлог због којег Турска жели да мења прописе.
Шта може да замени all inclusive систем?
Проблем је нарочито изражен у туризму. Путници, имајући могућност да једу без ограничења, често узимају више него што могу да поједу. Kако примећује Рамазан Бингол, члан Савета за пољопривредну и прехрамбену политику, чак половина оброка за доручак послужених у all inclusivе систему заврши у канти.
Због тога је припремљен детаљан извештај који ће ускоро стићи на сто председника Реџепа Тајипа Ердогана. Документ садржи предлоге мера које би промениле начин пословања ресторана и хотела.
Један од главних предлога је правило: "Изабери шта ћеш јести". Међу примерима се нашла идеја да се all inclusive замени моделом "a la carte", где би свако наручивао само онолико колико може да поједе. Овакво решење би, према предлогу, не само смањило бацање хране, већ и утицало на свест туриста, подстичући их на одговорнију потрошњу.