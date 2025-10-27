(ВИДЕО) Бајка надомак Србије ОТКРИЈТЕ ЧАРОБНИ ДВОРАЦ У КОМШИЛУКУ И УЖИВАЈТЕ ЗА САМО ОСАМ И ПО ЕВРА!
Дворац Снежник налази се у Лошкој долини у Словенији, има четири спрата, два вештачка језера, енглески парк, салу за венчања и апсолутно подсећа на бајку.
Осим што је називају зеленим срцем Европе, Словенија се често назива и земљом двораца, јер их има више од 500! Један од најлепших је свакако дворац или град Снежник, који датира из 13. века и налази се у општини Лошка долина на југу Словеније, у непосредној близини насеља Козаришче.
Иако многи сматрају да његово име има везе са снегом, оно се, заправо, односи на словеначки облик имена племићке куће Шнеберг, која је била његов први власник, пише putnikofer.hr.
Данашњи шармантни, ренесансни изглед добио у 15. веку
Тачан датум изградње овог романтичног замка, једног од најлепших у целој Словенији, није познат, али се први пут помиње 1269. године. У то време био је у власништву Мајнхарда фон Шнеберга (Мајнхарда Снежнишког), односно Аквилејске патријаршије, а Шнеберзи су заправо били њихови привилеговани чиновници изједначени са нижим племством.
До краја 14. века дворац је имао неколико сувласника, а четвртину поседа и неколико суседних фарми 1393. купио је Вилијам II фон Ламберг, рођак Шнебергових. Током 15. века његови потомци су дошли у посед целог имања, а замак је тада добио свој данашњи ренесансни изглед, који је заиста задивљујући.
Немачки принц Ото Виктор купио је имање на аукцији 1853. године
После Ламберга, прелепим Снежником владале су куће Егенберг, Лихтенберг и Шенбург-Валденбург. У 17. веку прелази у руке кнеза Егенберга, царског гувернера Крањске, који је купио и властелинство Лож, након чега је његово управно средиште преместио на велелепно имање Снежник.
Године 1707. имање је преузео гроф Јуриј Готфрид Лихтенберг, а његова породица га је држала 140 година. А након што је Лихтенберг запао у дубоко сиромаштво, имање је 1853. године на аукцији купио немачки принц Ото Виктор Шенбург-Валденбург.
Два вештачка језера и импозантан парк у енглеском стилу
Кнез Јуриј, трећи син Ота Виктора, наследио је Снежник 1859. године, те га претворио у летњу резиденцију и ловачки дом. Већина намештаја у Снежнику датира из 19. века. Поред доградње спрата, две куле и терасе, и подизања одбрамбених зидина, раскошно је опремио ентеријер и око њега уредио импресиван парк у енглеском стилу. Састоји се од неколико ливада повезаних стазама за јахање и планинарење, окружен је кестенима и липама и има два мала вештачка језера.
Поред свега наведеног, кнез Јуриј је наредио изградњу неколико стаза кроз суседну шуму, а био је и покровитељ прве словеначке шумарске школе, отворене у замку 1869. године. Према његовој идеји, тамо је изграђена и парна пилана, чиме је започео индустријски развој целе Лошке долине.
Некада је био и ловачки дом за важне државне функционере
После Првог светског рата, имање је Рапалским уговором подељено између Краљевине Италије и Краљевине СХС. А током Другог светског рата чувар замка је храбро одбијао пљачкаше, па је, срећом, његов богат и изузетно вредан ентеријер остао нетакнут. Године 1945. имање је национализовано и претворено у ловачки дом, резервисан искључиво за важне државне званичнике, а замак је тек 1983. године постао музеј отворен за јавност.
Можете га посетити за само осам евра по особи. Шетња кроз четири спрата дворца савршено дочарава атмосферу друге половине 19. века. Салони и спаваће собе принчева Хермана и Улрика и принцезе Ане испуњени су бројним софама са оригиналним тапацирунгом и украшеним пећима, а зидови су пуни породичних портрета, старих фотографија и графика.
Препарирани медвед старији од сто година
Посебна атракција је соба у египатском стилу са почетка 20. века, док клавир, билијар и позоришни кутак стварају дивну атмосферу у кући за одмор. Кроз време је у Снежнику скупљено прегршт ловачких трофеја, укључујући и препарираног медведа, који се у дворцу налази више од 100 година. Сободе у предсобљу су намењене за привремене изложбе, а у приземљу се налази и сала за венчања.