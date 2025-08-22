(ВИДЕО) ОВА БАЊА НАЛАЗИ СЕ У СРЦУ СРБИЈЕ И МАЛО КО ЈЕ ЗА ЊУ ЧУО Лековита вода лечи реуму и вид, а смештај је багателан
У западној Србији, Радаљска бања нуди лековите воде, нетакнуту природу и приступачне цене.
У западној Србији, у општини Мали Зворник, налази се Радаљска Бања, место које већ деценијама привлачи љубитеље природе и оне који желе да одморе и обнове здравље.
Ова бања, смештена у долини речице Радаљ и на падинама планине Борање, окружена је густим шумама букве и четинара, што је чини правом оазом мира и спокојства.
Удаљена је 8 километара од магистралног пута Лозница – Мали Зворник, односно 12 километара од Малог Зворника, 21 километар од Лознице и 146 километара од Београда.
Радаљска бања: Шта лечи?
Позната по лековитим, алкалним и сумпоровитим водама, Радаљска бања нуди терапије за широк спектар здравствених проблема. Посебно су корисне код реуматских обољења, артритиса, артрозе, спондилозе и ванзглобног реуматизма, али и за побољшање вида.
Један од специјалних извора у бањи благотворно делује на очне болести, помаже код очне мрене, а вода се може пити и за регулацију шећера у крви.
Поред бањских извора, ту је и Радаљско језеро, вештачка акумулација са просечном дубином од око 3,5 метара и максимално 6,7 метара. Околина нуди шетње по шуми, риболов, ловишта и спортске активности.
Смештај у Радаљској бањи и њеној околини је приступачан и разноврстан. Сасвим солидан апартман може да се нађе по цени од око 20 евра по ноћењу, а постоје и опције за оне који могу да издвоје више. Радаљска бања нуди опције за све врсте посетилаца.
Иако је некада била једна од омиљених дестинација домаћих туриста, данас је бања делимично запуштена. Локална самоуправа и инвеститори раде на плановима за развој, укључујући нове смештајне капацитете, wеллнесс центар и инфраструктурна унапређења. Препреке су, међутим, нерешени имовинско-правни односи и скупи хидрогеолошки радови.
Ипак, локални мештани истичу да Радаљска бања и даље представља "прави драгуљ" регије, место где природа, лековита вода и спокој пружају опоравак, како за тело, тако и за дух. За све који желе да побегну од градске вреве и пронађу место за мир и терапију, Радаљска бања и Радаљско језеро остају идеална дестинација.