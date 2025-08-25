clear sky
(ВИДЕО) ОВДЕ ЖИВИ НАЈОПАСНИЈЕ ИЗОЛОВАНО ДОМОРОДАЧКО ПЛЕМЕ НА ПЛАНЕТИ Ко им приђе биће убијен, до њих ни вирус грипа није дошао!

25.08.2025. 16:12 16:24
Пише:
Дневник
Извор:
Nin.rs
Коментари (0)
pleme
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Северни Сентинел, који је део индијског Андаманског острва, с разлогом је назван најопаснијим острвом на свету. На њему живи племе Сентинелци, за које се верује да има само око 150 чланова.

Њихов језик и обичаји су мистерија, избегавају сваки контакт с спољним светом и непријатељски су настројени према свима који покушавају да им се приближе, па цена радозналости може бити смрт.

Недавно се појавио снимак авиона који је летео изнад острва, што је редак призор јер је иначе забрањено путовати у близини острва како би се домородачки народ заштитио од спољних болести и очувао њихов начин живота.

Сентинелци су једно од последњих потпуно изолованих племена на Земљи и живе тако већ 60.000 година, пише Тајмс оф Индија. Они који су посетили острво нису се вратили живи, изузев срећне групе индијских научника почетком 1990-их година. Један од главних разлога забране приласка острву јесте и чињеница да племе није имало контакта са болестима које су погодиле човечанство.

Њихов имуни систем никада није био изложен грипу или прехлади, стога су изузетно осетљиви. Током једне британске експедиције 1880. године, група становника острва била је отета, а сви су се касније разболели и преминули у Порт Блеру. Наизглед безопасна прехлада могла би изазвати смртоносну епидемију на острву, и на тај начин угрозити целу заједницу.

Током историје су наоружани луковима, стрелама и копљима нападали бродове, хеликоптере и појединце који су им долазили на обалу. Два рибара су 2006. године убијена након што им се брод случајно превише приближио, а амерички мисионар Џон Ален Чау доживео је исту судбину 2018. године кад је неовлашћено посетио острво, иако је имао мирољубиве намере.

острво домородачко племе изолација
Извор:
Nin.rs
Пише:
Дневник
