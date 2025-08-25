(ВИДЕО) ОВДЕ ЖИВИ НАЈОПАСНИЈЕ ИЗОЛОВАНО ДОМОРОДАЧКО ПЛЕМЕ НА ПЛАНЕТИ Ко им приђе биће убијен, до њих ни вирус грипа није дошао!
Северни Сентинел, који је део индијског Андаманског острва, с разлогом је назван најопаснијим острвом на свету. На њему живи племе Сентинелци, за које се верује да има само око 150 чланова.
Њихов језик и обичаји су мистерија, избегавају сваки контакт с спољним светом и непријатељски су настројени према свима који покушавају да им се приближе, па цена радозналости може бити смрт.
Недавно се појавио снимак авиона који је летео изнад острва, што је редак призор јер је иначе забрањено путовати у близини острва како би се домородачки народ заштитио од спољних болести и очувао њихов начин живота.
Сентинелци су једно од последњих потпуно изолованих племена на Земљи и живе тако већ 60.000 година, пише Тајмс оф Индија. Они који су посетили острво нису се вратили живи, изузев срећне групе индијских научника почетком 1990-их година. Један од главних разлога забране приласка острву јесте и чињеница да племе није имало контакта са болестима које су погодиле човечанство.
Њихов имуни систем никада није био изложен грипу или прехлади, стога су изузетно осетљиви. Током једне британске експедиције 1880. године, група становника острва била је отета, а сви су се касније разболели и преминули у Порт Блеру. Наизглед безопасна прехлада могла би изазвати смртоносну епидемију на острву, и на тај начин угрозити целу заједницу.
Rare footage of a plane flying over North Sentinel Island.
It is considered one of the most dangerous places in the world, where anyone who visits this island has a high chance of dying.pic.twitter.com/67SmTzKIE8
— Massimo (@Rainmaker1973) August 20, 2025
Током историје су наоружани луковима, стрелама и копљима нападали бродове, хеликоптере и појединце који су им долазили на обалу. Два рибара су 2006. године убијена након што им се брод случајно превише приближио, а амерички мисионар Џон Ален Чау доживео је исту судбину 2018. године кад је неовлашћено посетио острво, иако је имао мирољубиве намере.