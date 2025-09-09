(ВИДЕО) ОВО МАЛО ОСТРВО У БЛИЗИНИ СОЛУНА ЋЕ ВАС ОЧАРАТИ Кристално чисто море, бесплатне лежаљке, мир и тишина ПОСЕТИТЕ ГА ДОК ГА ДРУГИ ЈОШ НИСУ ОТКРИЛИ
Амуљани је мало насељено острво смештено у заливу Атоса на Халкидикију. Налази се релативно близу Солуна, на око 130 километара удаљености, а до њега можете доћи једино трајектом
Иако мало, острво Амуљани се простире на површини од 4,5 километара квадратних и пружа комбинацију пешчаних плажа и кристално чистог море у ком можете уживати. Свакако, туристи препоручују и излете бродићем и крстарење морем око Свете горе. Такође, увек можете изнајмити чамац (најам кошта око 60 евра плус гориво) или узети такси бродић и посетити острва Дрениа, пише Б92.
Како стићи до острва Амуљани?
Како припада тзв. трећем прсту Халкидикија, а имајући у виду и површину самог острва, до острва Амуљани може се стићи једино трајектом из мале луке Трипити. Уколико путујете из Београда, пратите пут који води до Солуна, а затим од Солуна пут који води до луке Трипити на Халкидикију. Од Београда до Солуна ће Вам у просеку требати седам сати (у зависности од задржавања на граничним прелазима) и од Солуна до луке Трипити још око два сата вожње.
Трипити је мала лука смештена између Неа Роде и Уранополиса на источној обали Халкидикија. Током летње сезоне, трајект саобраћа на 30 до 45 минута, карте се продају на броду и коштају 3,5€ за одрасле и децу старију од 5 година, док је цена карте за аутомобил 10 евра. Пловидба од Трипитија до Амуљанија траје око 15 минута.
Трајект саобраћа током целог дана, те се ка острву са копна можете упутити већ у 7.45 (први јутрарњи трајкет), а најкасније у 20.05 (последњи вечерњи трајект). у повратку, уколико планирате са острва да путујете на копно, први јутарњи трајект креће у 7.15, а последњи у 19.45.
Треба имати у виду да је у луци доступан и паркинг, тако да, увек можете оставити ауто на паркингу и обићи острво Амуљани пешке, посебно ако сте у пролазу. Ипак, ако сте се одлучили да летујете на овом острву и ту потражите смештај овог лета, сигурни смо да ће Вам аутомобил бити потребан. Острво са једним градом и неколико плажа. Мала површина острва значи и да постоји један градић (или место) у коме живи између 500 и 700 становника, а управо ту је смештена и лука. Ово мало и тихо острво нема ноћних клубова, те је идеално за летовање породица са децом и оних који траже потпуни одмор и бег од свакодневне вреве.И поред тога, Амуљани се може похвалити великим и лепим, добро организованим пешчаним плажама.
Туристи кажу да има и оних дивљих које посебно вреди истражити и у чијим лепотама и миру треба уживати. Иако до свих плажа можете доћи аутомобилом, будите опрезни приликом вожње јер је до неких плажа пут нераван (махом макадамски), али у суштини није лош. Напомињу и да постоји добра организација превоза до плажа, те да за те потребе увек можете користити и мини бус тј. комби. Истичу такође и да мини – бус саобраћа на сат времена, па се треба добро организовати и планирати време, што је за многе, на одмору, ипак тешко. У том случају, увек можете изнајмити мотор, што млађи туристи посебно препоручују.
Најлепше плаже острва Амуљани
Неколико плажа на којима лето проводи највећи број туриста, а по којима је Амуљани познат су:
Аликес - Плажа Аликес је једна од најпосећенијих и највећих плажа на острву. То је острвска, добро уређена плажа, где можете изнајмити лежаљке и сунцобране. Уколико поручите храну и пиће у минималној вредности од 15 евра, лежаљке и сунцобрани су бесплатни за коришћење. Поред тога, ово је плажа за коју посетиоци кажу да је идеална за летовање са децом, јер поред ситног песка, море је топло, плитко и приступачно. Такође, увек можете изнајмити јет ски или педалину, и уживати у вожњи на мору. Једина мана овој плажи јесте мало већа гужва током сезоне.
Мегали Ammmos - Мегали Ammos је веома лепа плажа смештена на око десестак минута хода од града. Ово је плажа са ситним песком, кристално чистим морем и погледом који се пружа на острва Дрениа. Лежаљке и сунцобрани су бесплатни уз било коју наруџбину из бара, а ако желите само да изнајмите лежаљке и сунцобран, и то је могуће, по цени од 15 евра за сет.
Агиос Георгиос – Плажа која је удаљена на око 3 километара од града, између плажа Мегали Ammos и Лимани, на источној страни острва. Део пута који води до плаже није асфалтиран, али је у добром стању. Плажа је у потпуности пешчана, а вода је плитка око обале. Туристи кажу да је добро организована, постоји једна таверна и један бар, али да је мана што је мали број лежаљки и сунцобрана доступан за изнајмљивање током сезоне.
Карагатси – плажа смештена на северозападу једна је од три најлепше плаже на острву Ammouliani. Окружена је зеленим брдима, до плаже се лако долази асфалтираним путем, а на самој плажи се налази и бар у коме можете наручити пиће или храну, као и изнајмити лежаљке. Овде је често све заузето, па туристи саветују да или дођете раније, или понесете сопствени мобилијар.
Поред наведених плажа, туристи препоручују још и посету плажи Фака. Ова плажа је дивља, изолована и прилично удаљена, а због лошег приступа, туристи препоручују да се до ње иде бродом. Ако планирате излет на ову плажу, имајте на уму да на њој нема никаквих садржаја.
