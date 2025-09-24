Заборавите магнете! СРБИ СА ЛЕТОВАЊА У ГРЧКОЈ САДА КУЋИ ДОНОСЕ ОВО И Грци се чуде
Овог септембра на грчко-српској граници примећен је занимљив тренд - у сваком другом аутомобилу са српским таблицама налазио се сувенир са путовања у тој земљи.
Не, то није био магнет за фрижидер већ, ни мање ни више - дрво маслине!
Летујући у Грчкој, Срби су масовно куповали дрво маслине, да су и сами Грци били изненађени због велике потражње за овом биљком. А да ли дрво маслине може да успе и код нас, у Србији?
Маслине - симбол Грчке
Маслине су једна од првих асоцијација на Грчку. Где год да кренете, од великих градова до малих села, маслинова стабла су свуда око вас. Ниједно стабло није запостављено, јер се сваки плод користи, често и вреднује попут злата.
Маслинарство у Грчкој нема конкуренцију. Иако Турска, Тунис, Француска, Јордан и Португал такође производе маслиново уље, Грчка годишње извози чак 350.000 тона! Само Шпанија и Италија имају већу производњу, али пре свега због огромних плантажа. Грци своје маслине обожавају. Једу их готово свакодневно и припремају сва јела искључиво на маслиновом уљу.
Маслиново уље - течно злато
Најскупље и најквалитетније је "Extra Виргин" уље, добијено првим хладним цеђењем. Литар кошта око 6 евра, а за њега је потребно чак 30 кг маслина. Најјефтиније, "Пуре Оливе Оил", може се наћи за 3 евра и углавном се користи за пржење. Просечан Грк годишње потроши око 26 литара маслиновог уља - десетак литара више него Шпанац или Италијан!
Маслина као сувенир
Осим плодова и уља, Грци обожавају и предмете направљене од дрвета маслине. Због своје чврстоће и прелепих шара, од њега се израђују чиније, даске за сечење, кашике, шах, па чак и украсне фигурице.
Цене варирају, од малих кашика за 5 евра, до дасака за 50 евра и више и уникатних комплета за зачине око 20 евра.
За косу и линију
Маслине су и предмет бројних научних истраживања. Богате су витамином Е, па се верује да јачају косу и спречавају опадање. Такође, постоје и дијете засноване на маслинама, које обећавају да за пет дана можете да смршате око три килограма ако једете одређену количину маслина и користите искључиво маслиново уље.
Може ли маслина да расте у Србији
Маслина природно успева у медитеранској клими, топлим и сувим пределима где зиме нису јаке. У Грчкој, Црној Гори или Далмацији расте без проблема. У Србији се може узгајати само у најтоплијим деловима југа земље, али је ризично јер маслина тешко подноси температуре испод минус седам степени. Ако дође до јаких мразева, дрво може да измрзне. Зато се маслине код нас гаје углавном као украсно собно дрво или у пластеницима, а ређе на отвореном.
