МИЛИЈАРДЕ КОРИСНИКА ОДУШЕВЉЕНЕ! WhatsApp добија моћну нову функцију МЕТА РУШИ ЈЕЗИЧКЕ БАРИЈЕРЕ
Мета је најавила да WhatsApp добија нову функцију превођења порука у реалном времену, прво на 19 језика за iPhone и 6 језика за Андроид.
Превод ће се обављати директно на уређају, без нарушавања приватности корисника.
Компанија Мета додаје функцију превођења порука у реалном времену на своју популарну апликацију за размену порука WhatsApp, с циљем да олакша комуникацију међу милијардама корисника широм света.
Нова опција превода биће у почетку доступна на 19 језика за кориснике iPhone-a и на 6 језика за Андроид уређаје, са плановима да се број језика у будућности прошири, саопштила је компанија Мета, власник и Facebooka и Инстаграма.
Корисници који желе да преведу поруку моћи ће да задрже прст на тексту, кликну на опцију "Преведи" и изаберу жељени језик, слично као што већ функционише у Apple-ovoj апликацији iMessage.
На Андроид уређајима биће доступна и опција аутоматског превођења читавог разговора, што додатно поједностављује комуникацију.
"Надамо се да ће ова функција помоћи у рушењу језичких баријера и омогућити корисницима дубље повезивање", навела је Мета у објави на свом блогу.
За Андроид кориснике, у првој фази доступни језици биће: енглески, шпански, хинди, португалски, руски и арапски.
iPhone корисници имаће приступ и тим језицима, али и додатним језицима као што су: холандски, француски, немачки, индонежански, италијански, јапански, корејски, мандарински кинески, пољски, тајландски, турски, украјински и вијетнамски.
Мета је нагласила да ће се превод обављати директно на уређајима корисника, како би се сачувала приватност разговора. WhatsApp користи енд-то-енд енкрипцију, а компанија истиче да не чита нити преслушава приватне поруке.
WhatsApp тренутно има више од три милијарде корисника у преко 180 земаља, наводи Мета.
(М.А./ЕУправо zato/euronews.com)