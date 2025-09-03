light rain
ЗЛАТИБОР - КРАЉИЦА ТУРИЗМА Епицентар забаве, културе и дружења

03.09.2025. 15:16 15:42
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
Zlatibor
Фото: РИНА/Илустрација

ЧАЈЕТИНА: Планина Златибор још једном је оправдала свој епитет најпопуларније и најпосећеније, а и овог лета она је била епицентар забаве, културе и дружења, а завршетак богатог програма на Краљевом тргу означио је крај манифестације „Златиборско лето 2025”.

Да Златибор остаје омиљено место домаћих и страних гостију потврђују и подаци Републичког завода за статистику.

- У периоду јануар – јул 2025. године домаћи туристи остварили су на Златибору 504.187 ноћења, што га сврстава на прво место у Србији. Истовремено, Златибор бележи и значајан раст броја страних гостију, одмах после Београда, остварено је 249.833 ноћења, што је повећање од 34 одсто у односу на исти период прошле године, кажу за РИНУ у ТО Златибор.

Током јула и августа одржано је више од 70 догађаја, са преко 100 сати квалитетног програма, међу којима је посебно место заузео први „Дечији летњи фестивал”.

- Публика је уживала у разноврсним садржајима, од бесплатних планинарских шетњи, радионица фолклора, занимљивих прича о историји и развоју златне планине преко спортских манифестација, концерата и првог Гастро збора, до вечерњих догађаја на мултимедијалној фонтани који су донели више од 50 сати музике, светла и емоција. Више од 350 извођача, аниматора и учесника допринело је томе да Златибор постане место најлепших летњих прича, додају у ТО Златибор.

Овогодишњи Сајам туризма – „Златиборски сусрети туризма” додатно је обогатио програм, потврђујући Златибор као једну од најзначајнијих туристичких дестинација у земљи.

Златибор је и овог лета показао да је више од дестинације, то је место сусрета, доживљаја и емоција које се памте, али и место најлепших летњих прича.

 

