БУДУЋНОСТ СТИЖЕ ПРЕВРЕМЕНО! Представљен 6Г чип који обећава БРЗИНУ ИНТЕРНЕТА какву не можемо ни да замислимо
Представљен нови 6Г чип са десет пута већом брзином од постојеће 5Г технологије
Инжењери у Кини и САД демонстрирали су 6Г чип који може да обезбеди брзину интернета већу од 100 гигабита у секунди. То је 10 пута брже од теоријског лимита 5Г – и скоро 500 пута брже од његове просечне брзине.
Иако се не очекује да ће 6Г комуникационе мреже почети да се уводе пре 2030-их, темељи морају бити постављени много раније.
До сада смо већ видели неколико прототипова који достижу овакве брзине, али обично не толико ефикасно као нови чип, који су развили научници са Пекиншког универзитета и Градског универзитета у Хонгконгу, као и са Универзитета Калифорније у Санта Барбари.
Једна од предности је величина чипа – свега 11 са 1,7 милиметара. Упркос малој димензији, он ради у „ултрашироком“ опсегу фреквенција, од 0,5 до 115 гигахерца. Покривање овог спектра захтева девет различитих радио опсега, што обично изискује више различитих компоненти.
То је омогућено уз помоћ електро-оптичког модула који претвара радио сигнале у оптичке. У супротном смеру, чип користи оптоелектронске осцилаторе да генерише радио фреквенције унутар ултрашироког појаса.
Ово омогућава новом чипу да достигне брзине веће од 100 гигабајта по секунди. За поређење, 5Г технологија достиже максимум од 10 гигабајта по секунди, али је у пракси много спорија – провајдери у САД, на пример, обично нуде просечне брзине између 150 и 300 мегабајта по секунди.
Иако компаније још увек имају пуно посла око развоја инфраструктуре, 6Г бежична технологија је практично неизбежна.
Очекује се да ће стићи у наредној деценији, управо на време да задовољи нашу све већу потребу за преносом података, захваљујући ултра високодефинисаном стримингу и нашој склоности да у све уграђујемо вештачку интелигенцију.
Истраживачи су рад који описује нови чип објавили у часопису Nature.