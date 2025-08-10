ИНСТАГРАМ УВЕО НОВЕ ОПЦИЈЕ Ево које новости нуди популарна апликација
Инстаграм је представио низ нових функција које корисницима омогућавају лакше повезивање - укључујући дељење локације на мапи, репостовање објава и Реелс видеа, као и нови Friends tab за праћење активности пријатеља
Инстаграм је најавио нове функције које имају за циљ да додатно повежу кориснике са њиховим онлине контактима, саопштила је компанија у среду. Међу најважнијим новинама су могућност репостовања јавних објава и Reels видеа, дељење локације путем мапе, као и нови Friends tab који приказује садржаје које су ваши пријатељи лајковали или коментарисали.
Инстаграм репостови уз пуну атрибуцију
Корисници сада могу да репостују јавне Reels видее и објаве са фееда других корисника. Оригинални аутор биће јасно означен, а подељени садржај ће се приказивати у посебном табу на профилу онога ко га је поделио. Објаве и Reels ће убудуће имати посебну иконицу за дељење, која ће олакшати репостовање.
Према наводима Инстаграма, ова опција ће помоћи креаторима да допру до шире публике, јер ће њихови садржаји бити препоручивани пратиоцима особа које су их поделиле.
Дељење локације на мапи
Нова функција мапе омогућава корисницима да поделе своју последњу активну локацију са другима. Да бисте је користили, морате је прво активирати, а затим можете одабрати ко може да види вашу локацију. Такође је могуће искључити дељење локације на одређеним местима или омогућити приступ само одређеним корисницима.
Инстаграм истиче да дељење локације може бити искључено у било ком тренутку. Путем мапе је могуће прегледати Reels, објаве и сторије везане за одређене локације.
Friends tab сада доступан глобално
Friends tab, који се налази на врху Reels секције, сада је проширен глобално. Ова функција приказује јавне садржаје које су ваши контакти лајковали или коментарисали, омогућавајући лакши увид у то шта ваши пријатељи воле или прате.
Корисници који не желе да се њихови лајкови, коментари и репостови приказују на овом табу могу се искључити из приказивања садржаја, као и искључити приказ активности за одређене налоге које прате.
Ове новине део су шире стратегије компаније да Инстаграм учини друштвенијом и интерактивнијом платформом, где корисници не прате само садржај већ и међусобне реакције на њега, преноси CNet.