КЛАСИЧНА SIM КАРТИЦА ОДЛАЗИ У ИСТОРИЈУ? Нови iPhone 17 само са еSIM
Apple планира да представи iPhone 17 линију у Европи само са еSIM подршком. То је сигнал да физичке СИМ картице полако одлазе у прошлост.
Према информацијама које стижу, Apple је затражио од својих малопродајних и партнерских тимова у Европској унији да заврше обуку за еSIM до 5. септембра. Само четири дана касније, 9. септембра, очекује се представљање c серије, што јасно наговештава прелазак на моделе без физичког SIM слота.
То је знак да се припрема глобални заокрет, иако је још неизвесно када ће ова промена стићи до азијских тржишта, где корисници и даље масовно користе класичне картице.
У Сједињеним Америчким Државама, Apple је већ избацио физичку SIM картицу још са iPhone 14 генерацијом, а уређаји су од тада доступни само у еSIM верзији. Сличан сценарио сада би могао да се догоди и у Европи, што би означило ширење тренда и на остатак света. Ова промена доноси неколико предности: додатни простор унутар кућишта за друге компоненте, бољу заштиту од воде и прашине, као и већу сигурност јер еSIM не може једноставно да се уклони.
Ултра-танки модел без СИМ лежишта
Аналитичар Минг-Чи Kуо раније је открио да ће бар један модел из нове серије, iPhone 17 Аir, сигурно бити еСИМ-only глобално. Дизајниран је без лежишта за SIM картицу како би задржао ултра-танки профил. То је компромис који омогућава Apple-у да направи визуелно тањи и елегантнији уређај, али и да додатно уједначи хардвер за сва тржишта.
За кориснике, еSIM значи лакше прелазак са једне мреже на другу, без потребе за физичком картицом. Међутим, иако предности постоје, многи ће морати да се привикну на то да више нема места за класичне SIM картице. Apple са iPhone 17 серијом прави потез који би могао да означи крај једне ере мобилне технологије.