ПЛАЋАТЕ БРЗИ ИНТЕРНЕТ, А ОН ВАМ ШТУЦА? МОЖДА НИЈЕ ДО ПРОВАЈДЕРА Пробајте ово да урадите и можда вам се нет значајно убрза

10.09.2025. 14:46 15:01
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
wi-fi
Фото: pixabay.com/ilustracija/

Готово сви у стану или кући имају исти проблем: интернет ради споро иако плаћају брз пакет.

Многи одмах криве оператера, али истина је да разлог често лежи у подешавањима самог рутера. Постоји опција коју скоро сви остављају укључену, а она значајно смањује брзину.

Реч је о 2.4 GHz мрежи. Сваки рутер емитује сигнал на два опсега - 2.4 GHz и 5 GHz. Први је старији и стабилнији кроз зидове, али је спорији и најчешће загушен, јер га користе и уређаји попут микроталасних, бежичних звона или Блутут додатака. Када се телефон или лаптоп закаче на 2.4 GHz, интернет је приметно спорији и нестабилан.

modem
Фото: pixabay.com/ilustracija

Још један проблем је опција аутоматског бирања канала. Рутер сам бира фреквенцију, али често заврши на истој коју користи пола зграде. То значи да се ваш сигнал судара са комшијским и брзина пада, посебно увече када сви укључе интернет.

Како решити проблем и убрзати Wi-Fi

У подешавањима рутера искључите аутоматско спајање на 2.4 GHz и користите 5 GHz мрежу кад год је могуће. На њој је брзина вишеструко већа, а сметње знатно мање. Ако вам је сигнал слаб у удаљеним собама, решење је постављање Wi-Fi појачивача или додатног рутера.

smart
Фото: pixabay.com/ilustracija

Вреди и ручно изабрати канал. Ако уђете у подешавања рутера и промените канал на онај који користе најмање комшија, интернет може одмах да постане стабилнији. То је опција коју већина никада не дира, а прави огромну разлику.

Дакле, није увек проблем до провајдера. Често је кривац једна ситна опција на рутеру - и сви је држимо укључену без размишљања.

Магазин Техно
