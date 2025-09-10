ПЛАЋАТЕ БРЗИ ИНТЕРНЕТ, А ОН ВАМ ШТУЦА? МОЖДА НИЈЕ ДО ПРОВАЈДЕРА Пробајте ово да урадите и можда вам се нет значајно убрза
Готово сви у стану или кући имају исти проблем: интернет ради споро иако плаћају брз пакет.
Многи одмах криве оператера, али истина је да разлог често лежи у подешавањима самог рутера. Постоји опција коју скоро сви остављају укључену, а она значајно смањује брзину.
Реч је о 2.4 GHz мрежи. Сваки рутер емитује сигнал на два опсега - 2.4 GHz и 5 GHz. Први је старији и стабилнији кроз зидове, али је спорији и најчешће загушен, јер га користе и уређаји попут микроталасних, бежичних звона или Блутут додатака. Када се телефон или лаптоп закаче на 2.4 GHz, интернет је приметно спорији и нестабилан.
Још један проблем је опција аутоматског бирања канала. Рутер сам бира фреквенцију, али често заврши на истој коју користи пола зграде. То значи да се ваш сигнал судара са комшијским и брзина пада, посебно увече када сви укључе интернет.
Како решити проблем и убрзати Wi-Fi
У подешавањима рутера искључите аутоматско спајање на 2.4 GHz и користите 5 GHz мрежу кад год је могуће. На њој је брзина вишеструко већа, а сметње знатно мање. Ако вам је сигнал слаб у удаљеним собама, решење је постављање Wi-Fi појачивача или додатног рутера.
Вреди и ручно изабрати канал. Ако уђете у подешавања рутера и промените канал на онај који користе најмање комшија, интернет може одмах да постане стабилнији. То је опција коју већина никада не дира, а прави огромну разлику.
Дакле, није увек проблем до провајдера. Често је кривац једна ситна опција на рутеру - и сви је држимо укључену без размишљања.