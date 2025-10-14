ПОСЛЕДЊИ ДАН WINDOWS 10 СИСТЕМА Од данас званично мртав, ЕВО ШТА МОЖЕТЕ ДА ГА ЗАМЕНИТЕ
После десет година, Windows 10 је званично угашен. Microsoft је прекинуо подршку, што значи да корисници више неће добијати безбедносне закрпе, нове функције ни техничке исправке. Иако ће рачунари и даље радити, сваки дан коришћења овог система повећава ризик од вируса, хаковања и губитка података.
Kада је лансиран 2015. године, Бил Гејтс и његов тим из Microsofta тврдили су да ће то бити "последња верзија Wиндоwс-а". Данас, компанија у потпуности усмерава кориснике на Windows 11, док милиони људи широм света остају на систему који више није безбедан за рад на интернету.
Стручњаци упозоравају да наставак коришћења Windows 10 система за осетљиве активности, попут онлајн плаћања или пословне преписке, носи озбиљан ризик јер безбедносне рупе више неће бити закрпљене.
Шта можете да урадите
Ако ваш рачунар још користи Windows 10, имате неколико избора. Најбоља опција је прелазак на Windows 11, али то зависи од хардверских могућности. Нови систем захтева модерније процесоре и TPM 2.0 чип, па старији уређаји често не испуњавају услове. У подешавањима система можете проверити да ли је надоградња доступна и, ако јесте, пре тога обавезно сачувајте све важне фајлове.
Ако ваш рачунар није компатибилан са Windows 11, алтернатива је прелазак на Linux. Савремене дистрибуције као што су Ubuntu или Mint нуде једноставно окружење, већу стабилност и уграђену заштиту. Оне су данас много приступачније него раније и омогућавају обављање свих свакодневних задатака.
Трећа опција је куповина новог рачунара, јер већина нових уређаја долази са Windows 11 системом и бржим компонентама. Ако не планирате да га мењате, можете свој стари рачунар искористити као уређај за гледање филмова, писање или чување докумената, али без повезивања на интернет.
Без обзира на избор, обавезно направите копију свих података на екстерни диск или у cloud, јер прелазак на нови систем увек носи ризик губитка фајлова.