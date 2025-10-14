СВЕ ВРЕМЕ ПОГРЕШНО СКЛАДИШТИМО ВИНО Ево зашто нам се вино квари
Чување вина код куће може деловати једноставно - бела вина иду у фрижидер, а црвена у кухињске ормаре. Међутим, познаваоци вина упозоравају да то није тако једноставно и да неправилно чување може довести до кварења вина или до тога да добије оштар, кисео укус.
Kолин Симпсон, стручњак за вина открио је да већина људи држи вино усправно у фрижидеру недељама, али да овај начин чувања може довести до исушивања чепа и поквареног укуса вина.
Чак и најмања грешка може угрозити квалитет ваше боце, открива Kолин:
- Вино је изузетно отпорно, али правилно чување прави велику разлику, посебно када је у питању чеп. Суви чеп може да се скупља, дозвољавајући кисеонику да продре у боцу и убрзавајући хемијске реакције које могу покварити укус и арому. Држање боце на боку одржава контакт између вина и чепа, помажући очувању баланса киселина, танина и других састојака који вину дају његов карактер - рекао је стручњак.
Честе грешке у чувању вина
Једна честа грешка је држање боца на местима где долази до наглих, јаких или честих температурних промена.
Упорне или нагле температурне промене могу натерати чеп да исклизне, изазвати цурење или практично 'скувати' укусе вина. Такође, вино никада не би требало да се чува на температурама испод 7 степени на дужи временски период.
Иако фрижидер одлично функционише за чување вина које ћете ускоро попити, не би требало да се користи за дуготрајно складиштење.
Дуготрајно излагање ниским температурама може узроковати исушивање чепа, што омогућава ваздуху да уђе у боцу и потенцијално уништи вино. Такође, хладни услови могу довести до накупљања влаге на етикетама или боцама.
Још један трик за чување вина који многи љубитељи можда не знају јесте да се боце са чепом треба чувати хоризонтално, а не усправно, јер одржавање контакта чепа са вином спречава његово исушивање и нежељено продирање кисеоника.
Вино мора бити заштићено од УВ зрака и јаког осветљења, јер излагање може временом нарушити квалитет и укус. Имајући то у виду, Kолин препоручује куповину винског фрижидера када је то могуће.
- Три кључна фактора за правилно сазревање вина су контрола температуре, тама и влажност. Вински фрижидер пружа све три, штитећи вашу инвестицију - изјавио је он.