БОШ ТЕСТИРА КАМИОН НА ВОДОНИК У НЕМАЧКОЈ Ивеко на горивне ћелије прелази до 800 километара без икакавог загађења!
Немачка технолошка компанија „Бош“ почела је у својој фабрици у Нирнбергу да користи Ивеко камион опремљен системом горивних ћелија, чији домет износи до 800 километара.
Камион покреће Бошов модул за напајање горивним ћелијама (FCPM), који претвара водоник и кисеоник у воду и електричну енергију, тако да возило од 40 тона у потпуности ради на електрични погон. Када се користи обновљиви водоник, цео погонски систем постаје угљен-неутралан.
Возилом управља транспортна компанија „Шефлајн“, која га користи за потребе Бошове фабрике, али камион је у власништву фирме „Хилајн“, специјализоване за возила без емисија.
Камион има пет резервоара за водоник у које може да стане до 70 килограма гаса под притиском од 700 бара. Систем горивних ћелија даје снагу већу од 200 kW, док је укупна излазна снага система 400 kW. Електричну осовину покреће горивни систем, а два батеријска пакета служе као додатна складишта енергије.
Возило ће годишње прелазити око 12.000 километара, углавном превозећи производе из Бошове фабрике. Поред смањења емисија, главни циљ пројекта је тестирање технологије и прикупљање података који ће послужити у развоју будућих система, као што су модели Compact 190 и Compact 300.
Осим велике издржљивости и дугог домета - који, за разлику од батеријских електричних возила, не зависи од температуре - камион има и време пуњења горивом слично дизел возилима.
Производња система FCPM започета је средином 2023. године у Штутгарту (Feuerbach). Бошова фабрика у Бамбергу производи пакете горивних ћелија, док погони у Хомбургу обезбеђују остале компоненте као што су електрични компресор ваздуха и вентилатор за рециркулацију.