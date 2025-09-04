broken clouds
SMART TEHNOLOGY SOLUTIONS ПОТПИСАЛА УГОВОР СА КОМПАНИЈОМ HUAWEI Партнерство за најсавременија технолошка решења и напредак

04.09.2025. 17:07 17:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
ст
Фото: Smart Tehnology Solution

Компанија Smart Tehnology Solution организовала је данас свечану промоцију потписивања новог дистрибутивног уговора са компанијом Huawei, а тим поводом директор STS Стевица Кујунџић изјавио је да пријатељство Кине и Србија значајно утиче на унапређење технолошких иновација у земљи, као и на нова технолошка партнерства.

-Ове године, поносно обележавамо 22 године успешног пословања, иновација и посвећености нашим клијентима на тржишту Србије, региона и шире. Овај јубилеј није само број, то је слика наше отпорности, труда и посвећености пружању врхунских решења у технолошком сектору. Наше дугогодишње искуство у ИТ индустрији нам је омогућило да изградимо јаке темеље на којима створили партнерске односе који су обострано корисни и дуготрајни - рекао је Кујунџић.

ст
Фото: Smart Tehnology Solution

Потписивање овог дистрибутивног уговора са kompanijom Huawei није, како је рекао Кујунџић, само једна од бројних пословних трансакција већ скуп заједничких вредности које деле. 

-Ова сарадња се заснива на заједничкој посвећеност квалитету и пре свега, задовољству наших клијената. Уверени смо да ћемо кроз ову сарадњу донети најсавременије технологије и решења која ће значајно допринети даљем развоју тржишта и унапређењу услуга које пружамо нашим клијентима, чинећи их ефикаснијим и прилагођенијим потребама. Желим да се захвалим сваком појединцу који је допринео реализацији овог уговора. Без вашег труда, посвећености и визије, овај тренутак не би био могућ. Такође, желим да изразим дубоку захвалност тиму компаније Huawei на поверењу које су нам указали. Уверен сам да ће наш заједнички труд и сарадња резултирати значајним достигнућима и отворити нова врата и могућности, које ће нас водити ка даљем успеху . навео је Кујунџић.

st
Фото: Smart Tehnology Solution
уговор
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
