СТИЖЕ НОВА ОПЦИЈА ТИК ТОКА Ево како ће вам олакшати живот

01.09.2025. 18:32
Пише:
Дневник
Извор:
24седам
Фото: pixabay.com

ТикТок, мрежа која је одавно превазишла границе забаве и трендова, сада жели да постане и озбиљна комуникациона платформа.

Најновија надоградња доноси могућност слања гласовних порука и дељења фотографија и видеа унутар директних порука, како у приватним, тако и у групним четовима.

Гласовне поруке до 60 секунди
 

Корисници сада могу снимити и послати гласовну поруку у трајању до једног минута. Ова опција се ослања на тренд који је све популарнији међу млађим генерацијама, нарочито Ген З корисницима, који све чешће бирају кратке аудио поруке уместо дугог куцања.

Сличне могућности већ дуго постоје на WhatsApp-u, Инстаграму и iMessage-u, па ТикТок овим потезом настоји да своје поруке изједначи са конкуренцијом и тиме постане примарна апликација за свакодневну комуникацију.
 

Дељење фотографија и видеа
Поред гласовних порука, корисници ће моћи да поделе до девет фотографија или видеа у једном разговору. Садржај се може снимити камером директно из апликације или одабрати из галерије телефона, а пре слања могуће је и уредити фотографију или видео.
Међутим, у циљу заштите приватности, нова правила не дозвољавају да се фотографија или видео пошаљу као прва порука некоме ко вам није у контактима. Дакле, ако вам неко пошаље иницијални захтев за поруку, она може садржати само ТикТок клип, а не приватни садржај са камере.

 

Безбедносне мере за млађе кориснике
 

ТикТок истиче да је безбедност корисника приоритет. Директне поруке и даље нису доступне млађима од 16 година, док су за узраст од 16 до 18 уведене додатне заштите. Аутоматизовани системи препознају и блокирају дељење садржаја који садржи голотињу - прималац такве фотографије неће ни видети шта је послато, а пошиљалац ће бити спречен да је пошаље.

За кориснике старије од 18 година постоји опција да сами укључе или искључе ову заштиту у подешавањима апликације. Овим потезима ТикТок наставља да гради своју улогу мреже која није само извор виралних трендова, већ и простор за дубље повезивање корисника.

24седам
 

тик ток опција ново
