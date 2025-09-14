ТЕЛЕФОН ВАМ ЈЕ ПОСТАО „ЛЕТАРГИЧАН”? Пре него што излудите, проверите: можда је кривац тихи „саботер” перформанси
Ако вам се чини да је ваш паметни телефон преко ноћи постао тром као стари рачунар – апликације се отварају споро, скроловање је грчевито, а екран касни на додир – можда сте помислили да је време за нови уређај.
Пре него што потрошите стотине евра на нови модел, проверите једну ствар: ваш телефон можда сам саботира свој рад.
На готово сваком Андроид уређају крије се тихи „саботер” перформанси – режим за уштеду батерије, познат и као Battery Saver или Adaptive Battery. И најгоре је што се често активира аутоматски, a да ви то и не приметите.
Ова функција је дизајнирана да штеди енергију тако што успорава процесор и ограничава активности апликација у позадини. Иако има добре намере, често резултира тиме да телефон ради спорије него што је потребно.
Како режим уштеде батерије успорава ваш телефон
Када је укључена штедња батерије, телефон:
- Гаси апликације у позадини
- Смањује освежавање екрана
- Усмерава рад процесора на минималну снагу
- Ограничава освежавање садржаја, укључујући обавештења и синхронизацију.
Резултат? Уређај ради намерно спорије, и то често и када је батерија пуна више од 50%, све зарад неколико додатних процената трајања батерије.
Како вратити пуну брзину телефона
Срећом, решење је једноставно и траје само неколико секунди:
- Отворите Подешавања
- Идите на секцију Батерија или Батерија и перформансе
- Онемогућите следеће опције:
- Battery Saver (Штедња батерије)
- Adaptive Battery (Паметно управљање батеријом).
- Ограничавање апликација у позадини.
- Ако постоји избор режима (нпр. Уравнотежен вс Перформансе), изаберите Перформансе.
Када ипак оставити штедњу батерије укључену
Режим уштеде батерије није бескористан. Ако сте на путу, без пуњача и са старијом батеријом, може продужити рад телефона за сат-два. Али у свакодневној употреби, посебно када је батерија преко 30%, стално укључена штедња батерије чешће успорава него што помаже.
Не журите да купујете нови телефон јер је спор – прво проверите да ли софтвер саботира његов рад. Искључите „паметне” режиме за штедњу и откључајте пуну брзину уређаја. Нема трошка, нема додатних апликација – само чист и неометан рад.
У многим случајевима, брзина је већ у вашем џепу. Само је неко притиснуо кочницу, а ви тога нисте ни приметили.