ФЕЈСБУК СКЕНИРА СЛИКЕ ИЗ ВАШЕГ ТЕЛЕФОНА Ево шта да урадите и КАКО ДА ИСКЉУЧИТЕ ТУ ОПЦИЈУ
Велики број корисника приметио је да је Мета у Фејсбук апликацији аутоматски укључила две опције које омогућавају "custom sharing" фотографија са вашег телефона. Проблем је што о томе нису добили никакво обавештење, па су слике из галерије - заједно са датумима, људима и објектима на њима - доступне за анализу и предлоге које прави апликација.
Док је ова функција активна, Фејсбук користи фотографије које се налазе у вашем телефону да би предлагао албуме, колаже, рекапитулације објава или чак AI верзије ваших слика. Све што апликација генерише остаје видљиво само вама и, према Мети, не користи се за оглашавање. Ипак, чињеница да компанија има приступ приватним фајловима изазвала је бес код корисника.
Мета објашњава да апликација мора да има приступ галерији када постављате или шаљете фотографије, али оваква пракса значи да су скениране и слике које никада нису отишле на мрежу. Kорисници сада упозоравају једни друге да провере подешавања и сами искључе ову опцију.
Kако да искључите "camera roll sharing" на Фејсбуку
Да бисте спречили даљи приступ, потребно је да отворите Фејсбук апликацију и пријавите се на свој налог. У горњем десном углу пронађите икону која води до менија и затим уђите у "Подешавања и приватност". Одаберите "Подешавања" и скролујте до опције "Camera roll sharing suggestions".
На страници са подешавањима видећете два прекидача: "Custom sharing suggestions from your camera roll" и "Get camera roll suggestions when you’re browsing Facebook". Ако су прекидачи плави, опција је укључена и Мета активно обрађује ваше слике. Тапните да их искључите - прекидач ће постати сив и тиме деактивирати скенирање галерије.