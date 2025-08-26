clear sky
АКО ИМАТЕ СУНЦЕ НЕ ТРЕБА ВАМ СРЕДСТО ЗА УКЛАЊАЊЕ МРЉА Ево које су предности сушења веша напољу

Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Природно, једноставно и налази се свуда - једино што морате да мало сачекате.

Ни сирће ни сода, а ни креда - ово уклања флеке са одеће као руком, само је оставите на ово место.

Једна мајка из Енглеске, Челси Вистон (27), открила је једноставан и ефикасан начин да спаси омиљену мајицу свог сина од тврдокорних мрља. Након што је њен син запрљао белу мајицу сладоледом, Челси је пробала разне производе, укључујући Ванисх, Елбоw Греасе и Пинк Стуфф, али ништа није дало резултате.

Обесхрабрена, обратила се за савет на Фејсбуку, где су јој корисници предложили да покуша нешто једноставно – да остави мајицу да се осуши на сунцу. Иако је била скептична, одлучила је да испроба овај природни метод. Након што је опрала мајицу и оставила је напољу на сунцу, вратила се и са изненађењем открила да је мрља потпуно нестала.

veš
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Овај трик је постао њен омиљени начин за уклањање мрља са одеће, укључујући и оне од траве. Челси сада троши мање новца на скупа средства за чишћење и препоручује овај метод свима који се суочавају са сличним проблемима.

„Ако мрља не нестане у потпуности после првог сушења на сунцу, поновите процес – оперите одећу и поново је изложите сунчевој светлости. Временом, мрља би требало да се потпуно уклони,“ саветује Челси.

