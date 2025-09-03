ДА ЛИ МОЖЕТЕ ДА ПОГОДИТЕ, А НИЈЕ КУПАЋИ?
АРХЕОЛОШКО ИЗНЕНАЂЕЊЕ! Мозаик стар 1.600 година ОТКРИВА предмет без којег не можемо да ЗАМИСЛИМО ЛЕТО, а користили су га и стари Римљани!
Пар римских јапанки, уклесаних са невероватном прецизношћу на шареној мозаичкој подлози, одушевио је археологе на Сицилији.
Овај детаљ који је изронио са дна базена у Римској вили Казале на територији Пјаце Армерини приказује другачију историју обуће какву данас познајемо и користимо.
Стручњаци који раде на локалитету Археолошког парка Моргантине и Римске виле Казале, описали су мозаик као „не само украс, већ префињено дело мајстора мозаичара“. Приказане у фригидаријуму, тј. хладној просторији римског купатила, сандале имају класичну форму данашњих јапанки са каишем између прстију – потпуно исте као оне које данас носимо на плажи или крај базена.
Археолози наглашавају да откриће на Сицилији није случајаност. У римско доба, по јавним купалиштима бити босоног није било само непрепоручљиво, било је и знак занемарености. Јапанке стога нису биле само практичан аксесоар, већ и део културе благостања и личне хигијене, дубоко укорењене међу вишим слојевима Римског царства.
Правила слична данашњим
Чињеница да се овај приказ појављује баш на мозаичкој подлози базена термалног купатила, у приватном и луксузном контексту, потврђује да је ова обућа била уобичајена и вероватно обавезна за улазак у терме. Обичај који, кад боље размислимо, није тако различит од правила која данас налазимо у свакој теретани или велнес центру.
Изабела Балдини, археолог Универзитета у Болоњи, била је та која је објавила откриће о овом мозаику током четврте едиције Summer Series ARCHlab – образовног пројекта који укључује студенте из 11 земаља, за практична искуства ископавања у Италији.
Вила пуна изненађења
Римска вила Казале, која је проглашена Унесковим светским наслеђем, једна је од најбоље очуваних касноримских резиденција, позната по невероватном богатству својих мозаика. Свака просторија украшена је детаљним сценама које одражавају свакодневни живот, аристократске навике и уметничке укусе тог времена.
У овој вили налази се и чувени мозаик „Девојака у бикинију“ у делу за вежбање поред термалног дела. И ту, као и у случају јапанки, декорација има функцију која превазилази естетику – представља визуелно упутство, назнаку како да се користи простор.
Међународна пракса
Професорка Балдини објаснила је да се слични мотиви појављују и у Шпанији, Јордану, на Кипру и у Малој Азији, увек у оквиру термалних комплекса. Радило се дакле о заједничкој иконографији која је непосредно објашњавала друштвени и естетски ниво места.
Ово није ни први пут да налази из римског доба показују предмете или симболе који нам делују модерно. У Помпеји је 2023. године откривена фреска са нечим налик пици на столу. Јасни знакови да многе ствари које данас користимо или једемо имају корене много дубље него што мислимо.