БОРИО СЕ ПОЛА САТА СА МОРСКОМ ГРДОСИЈОМ, КАДА ЈУ ЈЕ ИЗВУКАО, СВИ СУ ЗАНЕМЕЛИ Дечак савладао рибу од 80 кг, породица тражи упис у Гиниса

05.09.2025. 14:27
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
риба
Фото: Танјуг/ Jill Denio via AP

Дечак (13) из Њу Хемпшира је ове недеље у риболову на отвореном мору у Новој Енглеској извукао атлантског иверка од чак 80 килограма, рибу већу и тежу од њега, и ону која би могла да буде светски рекорд.

Џексон Денио (13) из Хамптона у Њу Хемпширу, пецао је у понедељак ујутру око 160 км од обале Нове Енглеске на Кешес Леџу, месту познатом по подводним врховима и биодиверзитету у Мејнском заливу.

Одједном је схватио да је упецао нешто огромно.

Мислим да сам вриснуо, искрено. Не знам тачно шта се десило, али сам био веома узбуђен, рекао је Денио, који је тежак око 59 килограма и висок 170 центиметара.

риба
Фото: Танјуг/ Jill Denio via AP

Денио је у недељу кренуо на ноћно путовање са око 30 других људи. Након што су сви уловили доста бакалара и друге рибе, Денио је рекао посади да жели да улови ајкулу.

Заштитници природе не одобравају риболов ајкула, јер су многе врсте угрожене, иако је популаран међу многима као спорт и у комерцијалне сврхе.

Посада је предложила да дечак пеца на дну инеколико минута након што је спустио удицу са бакаларом као мамцем, нешто је загризло – знао је да је у питању велика риба.

Денио се мучио око 30 минута да извуче огромну рибу док се иверак борио за живот. Довукао га је близу чамца, а он је опет заронио, али је на крају успео да га извуче на површину, док га је посада наводила и бодрила.

Након несвакидашњег улова, његова породица планира да поднесе захтев за рекорд млађег риболовца за атлантског иверка и један за категорију која укључује све рибе.

дечак пецање гинисова књига рекорда
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
