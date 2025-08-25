(ФОТО) "УПЕЦАНА" ГРДОСИЈА ОД 2,72 МЕТАРА! Јакуб савладао неман и оборио државни рекорд који је поставио само две недеље раније
Сом дугачак 272 центиметара нови је улов риболовца Јакуба, који је овимподухватом оборио државни рекорд.
Чешки риболовац Јакуб Вагнер је упецао сома од 272 центиметра, први пут срушивши рекорд од 270 центиметара у земљи - само две недеље након што је упецао сома од 268 центиметара.
Вагнер је поделио вест о огромном улову на својој Фејсбук страници, наводећи да и у сну није помислио да ће се исте године срести с још једном грдосијом.
- Када сам пре 14 дана упецао сома дугог 268 центиметара, ни у сну нисам помислио да ћу се ове године срести с још већим џином. Данас је за мене постао још један прекретница – по први пут сам у нашој малој, али прелепој земљи премашио границу од 270 центиметара. Тачно невероватних 272 цм. Дужина која је реткост чак и на легендарним локацијама у Шпанији, Италији или Француској. Овог пута, међутим, овде… у нашој Чешкој Републици. И то на једној од најистраженијих локација с присуством сомова код нас - написао је Вагнер.
Риболовац се захвалио својој породици и свима који га мотивишу да настави даље, наводећи да су важан део његовог живота, његових успеха и неуспеха. Вагнер се захвалио и пријатељима који су били са њим и забележили његов улов.
Објава је од тада изазвала талас коментара у којима му људи честитају на улову.
- Велике честитке, и верујем да се не завршава са овим бројем - написао је један корисник.