БРЗА РЕАКЦИЈА РОДИТЕЉА СПАСЛА МАЛИШАНА Погледајте шта су лекари извадили из њега без иједног реза

16.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
dečak
Фото: Pixabay

Петогодишњак из Московске области хитно је пребачен у Дечји клинички центар „Л. М. Рошаљ”, пошто је током игре прогутао страно тело, саопштили су надлежни.

Малишан се играо код куће, када је алармирао родитеље о инциденту. Успаничени отац и мајка одмах су позвали хитну помоћ, па је превезен у најближу здравствену установу.

Шта је прогутао?

Урађен је рендген и тада је било јасно да је дечак прогутао ни мање ни више него пластични аутомобил, преносе РИА Новости.

„Лекари су видели где се играчка налази у стомаку и припремили малишана за интервенцију”, саопштено је.

Урађена је ендоскопска процедура и страно тело је пажљиво извађено помоћу специјалног инструмента.

 

Дечак се осећа добро

„Све је трајало не дуже од 10 минута и изведено је без иједног реза”, рекао је др Александар Иноземцев.

Он је додао да је захваљујући брзој реакцији родитеља све прошло без последица. Према подацима Министарства здравља, дечак се осећао добро, па је истог дана отпуштен из болнице.

