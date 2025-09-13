ДЕПРЕСИЈА И АНКСИОЗНОСТ МУЧЕ И НАРЦИСЕ „Чим престанем да добијам пажњу, упадам у дубок самопрезир”, каже Скидмор, те открива митове и стваран живот с овим поремећајем
Годинама слушамо психологе и терапеуте како објашњавају нарцисоидни поремећај личности – како га препознати код других, који су најчешћи знакови и како се понашати ако вам је партнер нарцис.
Међутим, ретко се чује глас оних који се сами боре са овом дијагнозом и који отворено говоре о свом животу и изазовима.
Џејкоб Скидмор, познат на интернету као „Безимени Нарцис” (The Nameless Narcissist), један је од ретких који је одлучио да исприча своју причу. Овај инфлуенсер из САД, коме је званично дијагностикован нарцисоидни поремећај личности (НПД), отворено говори о томе како изгледа живети са овим стањем и разбија митове у које већина људи верује.
Шта је заправо НПД?
Поремећај нарцисоидне личности је озбиљан ментални поремећај који подразумева пренаглашени осећај сопствене важности, константну потребу за дивљењем и недостатак емпатије према другима. Према Скидмору, НПД није само „тешка особина карактера”, већ стање које је повезано са депресијом, анксиозношћу и чак суицидалним мислима.
Мит 1: „То је особина”
„То није истина”, каже Скидмор. „Нарцисоидни поремећај личности је дијагностикован ментални поремећај према ДСМ-5 класификацији, а уз њега иду врло лоши квалитета живота, депресија и анксиозност.”
Мит 2: Нарциси воле себе
Иако се често мисли да нарциси имају неограничено самопоуздање, Скидмор објашњава да је истина потпуно другачија.
„Као особа са НПД-ом, могу имати тренутке када мислим да сам бољи од свих, али то траје врло кратко. Чим престанем да добијам пажњу, упадам у дубоко самопрезир.”
Како сам каже: „Мрзим себе и ужасан сам, али барем сам бољи од свих осталих.”
Мит 3: Нарциси нису свесни да су нарциси
Ова заблуда, каже, посебно га нервира.
„Ја сам дијагностикован и потпуно свестан шта значи живети са овим поремећајем. Проблем је у томе што је НПД егоцентричан – нарциси посматрају свет и понашају се на начин који њима самима делује нормално, па често не препознају проблем код себе.”
Мит 4: НПД се не може лечити терапијом
Још једна предрасуда је да нарцисоидни поремећај не реагује на терапију.
„Није тачно да не постоји начин да се помогне. НПД је хронично стање, али људи могу доћи до ремисије ако су спремни да уложе труд и раде на себи.”
Мит 5: Постоје различите врсте нарциса
Према Скидмору, и овај мит је погрешан.
„Грандиозни и рањиви нарцизам нису одвојене категорије, већ особине које се преплићу. Ако сте прави нарцис, имате карактеристике и једног и другог облика”, објашњава он.
Глас из прве руке
Оно што Скидмор посебно наглашава јесте да већина људи нарцизам посматра споља, кроз туђа понашања, док се ретко говори о унутрашњем свету оних који се боре са овим поремећајем. Његово сведочење отвара простор за дубље разумевање и руши стереотипе о људима који носе ову тешку дијагнозу.