ЕВО КОЈЕ ОСОБИНЕ ВАШЕ ДЕТЕ НАСЛЕЂУЈЕ ОД СВЕКРВЕ Руски генетичар открио да највише утиче на ДЕВОЈЧИЦЕ, а ово су доминантне ствари
Наши стари су умели да кажу да када се удајете за одређеног мушкарца, ви се удајете за читаву његову породицу.
То значи да он није "без корена" и да ће навике из његове породице бити пренете у вашу, те да ће ваше заједничко дете сигурно наследити одређене гене са очеве стране.
Уколико не подносите своју свекрву, треба да знате шта и колико ваше дете може да наследи директно од ње.
Руски генетичар, доктор биолошких наука, професор, специјалиста у области биотехнологије и молекуларне генетике, др Сергеј Кисељов тврди да бака и унука деле четвртину истог генетског коктела.
"Дете је четвртина баке, односно 25% гена унука наслеђује од своје баке. Гени њихових родитеља се мешају код мајке и оца, и деца добијају коктел у коме су гени претходних генерација веома јаки, али како се овај шпил меша, увек је индивидуална прича. Узмите шпил карата и поделите их само на црне и црвене. Затим половину дајте свом детету, а у овој гомили ће бити неке од ових и неке од ових. Он има своју децу и његов шпил је помешан са шпилом другог родитеља. Питање је како ће ови гени функционисати? Не треба претпостављати да ћемо, пошто од баке има 25%, добити исте спољашње карактерне особине, исте особине карактера или здравствене проблеме. Могу се играти потпуно другачије, јер се дешава ово мешање“, каже генетичар за Wоман.ру.
Важно је напоменути да баке са очеве и мајчине стране преносе различит број гена на своје унуке. Конкретно, X хромозоме. Баке са мајчине стране имају 25% сродства и са унуцима и са унукама. Али баке са очеве стране преносе X хромозоме само на унуке. Испоставља се да девојчице наслеђују 50% својих X хромозома од оба старија рођака, али баке са мајчине стране и унуке имају мање шансе око наслеђивања X хромозомима.
"Што се тиче спољашњих манифестација, могу бити различите: постоје рецесивни слаби знаци, постоје доминантни. На пример, ако је бака имала плаве очи – то је рецесивни знак, а деда је имао смеђе очи – то је доминантно, онда ће њихово дете имати смеђе очи. Али ако је ген за плаве очи ушао у овај генетски коктел и прешао кроз генерацију на унуке, онда се плаве очи могу појавити када су сви већ заборавили на ту наследну карактеристику. Дакле, треба тражити одговоре у прошлим генерацијама. Али да бисте разумели како ће тачно генетика функционисати, потребно је спровести потпуну геномску анализу баке, деде, мајке, оца. Без откривања ко има које гене, ништа се не може предвидети“, каже генетичар.
Што се тиче генетских болести, оне се такође могу генетски пренети на следећу генерацију.
„На пример, постоји наследни рак дојке по женској линији, преноси се. Ако бака има овај ген, онда ће и мајка са великом вероватноћом имати овај ген. Ако се утврди као 75-80%, онда је показатељ веома висок, шансе да ће и унука добити ову предиспозицију су одлучујуће. Али ако се роди дечак, онда га овај ген неће ни на који начин утицати, рак дојке се код њега неће манифестовати. Али може прећи на његову ћерку“, објашњава генетичар.
Ланац бака-отац-ћерка ће функционисати по истој шеми. Не само онколошке болести, већ и друге болести могу се генетски преносити кроз генерацију. Али савремени ниво медицине нам омогућава да спречимо појаву многих ризика.