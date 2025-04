(ФОТО, ВИДЕО) ЏОНИ ДЕП СЕ ВРАЋА НА ФИЛМ, ПРОМЕНИО ЛИЧНИ ОПИС Не личи на себе, глуми мистериозног госта на крузеру

Данас је "Lionsgate" објавио прву промотивну фотографију из филма "Day Drinker", а сви су приметили велику промену у изгледу Џонија Депа – његова дуга коса и брада готово су потпуне седе, због чега изгледа много старије.

Ово је Депов најистакнутији покушај да се врати у Холивуд након многих контроверзи које су произашле из његовог развода од глумице Амбер Херд и медијског рата који је подгревао са бившом супругом када ју је тужио због текста објављеног 2018. у "Вашингтон посту" о наводном злостављању у породици“, а судски процес је окончан у његову корист.

Глумац је последњих година глумио у француској периодичној драми "Мадам Ди Бари" пре две године је и режирао независни филм "Modi: Three Days on the Wing of Madness", али то нису била комерцијална приказивања и направљене су у сарадњи са европским финансијерима.

"Day Drinker" је први наслов који може да му се исплати, а филм је најављен као мрачни трилер који се фокусира на барменку на крузеру која се бави шверцом дроге (глуми је Мадлин Клајн), а која се уплиће у однос са мистериозним гостом (Деп).

Johnny Depp is officially making Hollywood movies again in the first look at Lionsgate's "Day Drinker," co-starring Penélope Cruz and Madelyn Cline.



"Day Drinker" tells the story of a private-yacht bartender (Cline) who encounters a mysterious guest (Depp). They soon find… pic.twitter.com/QF4BcfhvfC

— Variety (@Variety) April 14, 2025