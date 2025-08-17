overcast clouds
ЕКСТРА НАПИТАК ЗА ЧИШЋЕЊЕ ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА Додајте само ДВА састојка у воду с лимуном за избацивање отрова и скидање килограма

17.08.2025. 11:34 11:42
Пише:
Дневник
Извор:
Story.hr/ Krstarica
Коментари (0)
лимунада
Фото: youtube prinstcrin/ NOVA S

Стручњаци саветују конзумацију свежег воћа и поврћа са високим садржајем воде

Вода је добар начин да се регулише варење и обезбеди добро функционисање целог тела. Најбоље би било да у току дана попијете шест до осам чаша млаке воде. Стручњаци саветују конзумацију свежег воћа и поврћа са високим садржајем воде.

Такође је могуће испирати дебело црево сланом водом. Савет је да помешате две кашичице морске соли са млаком водом и попијете ово пиће на празан стомак. Вода и морска со ćе стимулисати дебело црево за неколико минута.

Такође, биљна влакна су моћна помоћ за варење, есенцијални су хранљиви састојци и могу се наćи у воćу, поврćу, целим житарицама, орашастим плодовима и семенкама. Могу да регулишу затвор, али и претерано активна црева.

Међутим, решење које најбоље чисти црева је мешавина свежег лимуновог сока, једне кашичице меда и прстохвата соли, коју треба помешати са топлом водом и попити ујутру на празан стомак. Овај напитак је добар начин за разбуђивање организма и подстицање добре функције дебелог црева.

Такође се препоручују сокови од воћа и поврћа. Сокови од јабуке, лимуна и алое вере су ефикасан начин за чишћење дебелог црева. Поред тога, на овај начин обезбедићемо телу све хранљиве материје и витамине који могу да ојачају имуни систем.

Такође, биљни чајеви су традиционални лек за црева. Лаксативне биљке као што су алоја вера и корен белог слеза су моћни агенси против затвора.

Story.hr/ Крстарица

