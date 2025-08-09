ОДМАХ ИХ ЕЛИМИНИШИТЕ ИЗ УПОТРЕБЕ Избегавајте ове четири намирнице, оне су отров за црева
Стручњаци су открили четири кључне намирнице које би требало елиминисати како бисмо сачували здравље црева и уживали у дугом и виталном животу.
Црева су један од најважнијих, али и најосетљивијих органа у нашем телу. Њихова улога није само да разлажу храну, већ и да апсорбују хранљиве материје, регулишу имуни систем, па чак и утичу на наше расположење.
Када их оптеретимо тешком, неправилно комбинованом или неправилно припремљеном храном, могу се појавити бројни неугодности - од надутости и гасова, до хроничног умора, проблема са кожом и поремећаја варења, преноси Информер.
Четири врсте намирница стручњаци најчешће означавају као посебно штетне за здравље црева. Оне су тешко сварљиве, изазивају упалне процесе и нарушавају нормално функционисање дигестивног система.
Пржена и масна храна
Пржена храна у дубоком уљу, као и јела богата засићеним и транс-мастима, попут помфрита, пита, крофни и масног меса, представљају велики изазов за наш дигестивни систем, преноси The Worst Foods for Your Gastrointestinal System.
Ове масти се тешко разграђују, а последице су успорена покретљивост црева, надимање и непријатан осећај тежине у стомаку, повећана киселост желуца и жгаравица, као и хроничне упале црева, нарочито код особа са синдромом иритабилног црева или гастритисом.
Млечни производи
Иако се млеко и млечни производи често сматрају важним извором калцијума и протеина, многи одрасли имају смањену активност ензима лактазе, који је неопходан за варење млечног шећера, лактозе, наводи Discovery Village.
Ово нарочито важи за следеће производе: млеко, павлаку, јогурт (осим пробиотских варијанти), сладоледе и сиреве са високим садржајем лактозе.
Најчешћи симптоми нетолеранције на лактозу укључују гасове, дијареју и грчеве у стомаку.
Замена за млечне производе могу да буду биљна млека попут бадемовог, овсеног или пиринчаног, грчки јогурт са пробиотицима или млечни производи без лактозе.
Високофиберасто поврће и махунарке
Иако су влакна неопходна за добру пробаву, превелике количине влакана, нарочито из сировог поврћа, могу да оптерете црева. Посебно су ризичне следеће намирнице ако се једу у великим количинама и без претходне термичке обраде: купус, броколи, карфиол; пасуљ, леблебије, сочиво; црни и бели лук; јабуке, крушке.
Ове намирнице садрже ФОДМАП угљене хидрате - врсте угљених хидрата које се тешко варе у цревима и лако ферментишу, што доводи до надимања, гасова и нелагодности, наводи Verywell Health.
Кувајте или барите поврће како бисте разложили влакна и смањили ферментацију. Махунарке уводите постепено и у мањим количинама, а у исхрану додајте зачине попут кима или ђумбира који помажу варењу.
Зачињена храна
Иако љубитељи љутог често не повезују зачине са пробавним проблемима, чили, бибер, сенф и други јаки зачини могу озбиљно да иритирају слузокожу желуца и танког црева. Ово потврђује тим стручњака за гастроинтестинални тракт из Мидтаун Менхетна и Апер Ист Сајда, специјализованих за превенцију, дијагнозу и лечење дигестивних поремећаја.
Проблеми које изазива зачињена храна су: жгаравица, дијареја, болови у стомаку након оброка, поремећај цревне флоре и перисталтике.
Капсаицин из љутих паприка убрзава рад црева, омета правилну апсорпцију хранљивих материја, а код осетљивих особа може изазвати дијареју или чак хронични гастритис.
Уместо јаких зачина, бирајте блаже попут босиљка, оригана, куркуме или коморача, који умирују стомак и подстичу боље варење.
Тајна здраве пробаве лежи у умерености, пажљивом избору лако сварљивих намирница и избегавању „окидача“ који ремете равнотежу микрофлоре и успоравају варење, преноси Информер.