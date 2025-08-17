ЗАСИТАН РУЧАК ЗА ЧИТАВУ ПОРОДИЦУ! Млинци са сиром, спремни за 15 минута ДОМАЋИ УКУС без муке
Најлепши део овог рецепта је што можете користити и куповне и домаће млинце, и имати укусан оброк за себе и своју породицу. Куповни млинци су одличан савезник када желите да скратите време припреме, а задржите домаћи укус.
Већ готови и печени, само их изломите и убаците у сос и за неколико минута имате јело које се може јести самостално или послужити као прилог уз јогурт, павлаку, салату или чак месо. Укус је благ, кремаст, а истовремено пун, захваљујући савршеном споју брашна, сира и мало масти.
Време припреме:
15 минута
Састојци:
30 мл воде
250 г сира (ситан сир)
110 г изломљених млинаца
1 кашика масти (опционо, за пунији укус)
Со по укусу
Припрема:
1. У шерпу сипајте воду, посолите по укусу и ставите на ринглу. Када се појаве први мехурићи кључања, додајте сир и мешајте док се не истопи и лепо сједини с водом. По жељи, додајте кашику масти која ће обогатити укус и дати додатну пуноћу јелу.
2. Након што се сир растопио, додајте изломљене млинце. Кувајте на лаганој ватри око 2–3 минута, уз повремено мешање, да млинци омекшају али не раскувају. Пробајте и додатно посолите ако је потребно, у зависности од сланоће сира.
