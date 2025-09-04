(ФОТО) ХРВАТ УМЕСТО СЛИКЕ ПОКОЈНИЦЕ ТРАЖИО ДА СЕ НА СПОМЕНИКУ УКЛЕСА ФОТОГРАФИЈА ИЗ МАКАРСКЕ У КУПАЋЕМ Изазвао буру на друштвеним мрежама: "Исусе, шта су моје очи виделе"
У ери друштвених мрежа, кад мало шта може да остане анонимно и тајно, у јавност је доспела фотографија једног споменика са гробља у Хрватској, а слика покојнице изазвала је у најмању руку бурне реакције јавности.
Наиме, супруг покојнице подигао је жени класичан споменик, а потом је одлучио да слика на њему буде заједничка, из Макарске, и то у – купаћим костимима.
С обзиром на то да је жена доживела врло лепе године, односно да је умрла у доби од 88, Иван, како је име супруга преминуле жене, поставио је фотографију из младости, са летовања које је засигурно обома много значило.
Ипак, његов потез није наишао на превелико одушевље, па су корисници друштвене мреже Икс, некадашњег Твитера, где је фотографија споменика постала вирална, имали веома осуђујуће коментаре за потез удовца из Хрватске.
"То је лијепа наша", "Не каже се џабе – само да ми Бог у старости сачува памет", "Исусе, шта су моје очи виделе", "Не, не, опаких глава има под овом небеском капицом", само су неки од негативних коментара испод поста на поменутој друштвеној мрежи.
Ипак, нису сви овакав призор доживели на исти начин. Многи су се разнежили и закључили да је овај господин само желео да заувек овековечи једну од, очигледно, најлепших успомена. Било је и оних твитераша који су навели да и њихове баке и деке имају сличне фотографије на надгробним споменицима.
"Мене је ово расплакало"
"Ово је за успомену и дуго сећање", "Вицкаста фамилија, али то је њихова ствар. Ако им је тако лакше и лепше – нека, пустите их", "То је те људе чинило срећнима до краја живота", "Мене је ово расплакало", писали су они који су имали да додају и коју лепу реч на поступак Хрвата.