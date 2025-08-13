clear sky
(ФОТО) "НЕВИДЉИВА КУЋА" У ПУСТИЊИ СЕ ПРОДАЈЕ! Има 510 квадрата, огроман базен и дизајн који БУКВАЛНО НЕСТАЈЕ у природи!

Фото: youtube prinstcrin/ Justin Tse

Смештена на приватном поседу од 90 хектара, такозвана Невидљива кућа (Invisible House) изазива велику пажњу на друштвеним мрежама.

Реч је о минималистичком, правоугаоном објекту, чија спољашњост од огледала ствара илузију нестајања у пустињском пејзажу Националног парка Joshua Tree.

Врхунски материјали и дизајн

Кућу су дизајнирали филмски продуцент Крис Хенли и архитекта Томас Осински. Простире се на око 510 квадрата унутрашњег простора, распоређеног у четири спаваће собе и три купатила.

У њеној унутрашњости налази се и базен дуг 30 метара са грејањем, који доминира дневним боравком, преноси 24сата.

Екстеријер је осмишљен тако да се скоро потпуно стапа с природом, а унутар тог луксуза госте дочекују врхунски материјали и дизајн. Кућа је опремљена кухињом за професионалне куваре, елегантним купатилским елементима, мермерним плочама и контролисаном ЛЕД расветом.

Цена, права ситница...

Такозвану Невидљиву кућу је могуће изнајмити за око 95.000 долара месечно, док су алтернативно доступна и ноћења, са ценама у распону од 2.000 до 7.000 долара (зависно од сезоне).

Луксузно здање се, такође, нуди на продају по цени од 17,95 милиона долара.

Магазин Занимљивости
