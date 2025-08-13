(ФОТО) "НЕВИДЉИВА КУЋА" У ПУСТИЊИ СЕ ПРОДАЈЕ! Има 510 квадрата, огроман базен и дизајн који БУКВАЛНО НЕСТАЈЕ у природи!
Смештена на приватном поседу од 90 хектара, такозвана Невидљива кућа (Invisible House) изазива велику пажњу на друштвеним мрежама.
Реч је о минималистичком, правоугаоном објекту, чија спољашњост од огледала ствара илузију нестајања у пустињском пејзажу Националног парка Joshua Tree.
Врхунски материјали и дизајн
Кућу су дизајнирали филмски продуцент Крис Хенли и архитекта Томас Осински. Простире се на око 510 квадрата унутрашњег простора, распоређеног у четири спаваће собе и три купатила.
У њеној унутрашњости налази се и базен дуг 30 метара са грејањем, који доминира дневним боравком, преноси 24сата.
Екстеријер је осмишљен тако да се скоро потпуно стапа с природом, а унутар тог луксуза госте дочекују врхунски материјали и дизајн. Кућа је опремљена кухињом за професионалне куваре, елегантним купатилским елементима, мермерним плочама и контролисаном ЛЕД расветом.
Цена, права ситница...
Такозвану Невидљиву кућу је могуће изнајмити за око 95.000 долара месечно, док су алтернативно доступна и ноћења, са ценама у распону од 2.000 до 7.000 долара (зависно од сезоне).
Луксузно здање се, такође, нуди на продају по цени од 17,95 милиона долара.