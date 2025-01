(ФОТО) ОТВОРИО ВРЕМЕНСКУ КАПСУЛУ ПОСЛЕ 25 ГОДИНА Оно што је било у њој пробудило је носталгију код свих

Још у касним 90-им, Crayola је продавао пластичне капсуле које су људи могли да напуне разним предметима, а затим сакрију или закопају. То је урадио и Дилан Шрејдер, али није издржао да је остави будућим генерацијама.

Шта је било у капсули?

Дилан је у почетку планирао да закопа капсулу, али то није учинио. У протекле две и по деценије често је размишљао о њој и на крају одлучио да је отвори, преноси ЛадБибле.

Фотографисао је предмете које је ставио унутра и све објавио на мрежама, а људи су одушевљени.

Из капсуле је прво извукао старе памфлете о ХИВ-у, дрогама и алкохолу. Затим је пронашао породичне фотографије, налепнице, рекламу за слаткише, новчић из 1877. и дискете за компјутер.

Није имао касетофон

У капсули је завршио рачун из Волмарта од 3. јануара 2000, када сте за 88 центи могли да купите малу кафу.

Дилан је пронашао и аудио-касету коју је снимио за будуће генерације, али није имао касетофон при руци. Уложио је труд да се присети својих мисли, па објавио:

“Почео сам са цитатима из хумористичког стрипа ‘Калвин и Хобс’, наставио са референцама из романа ’Аутостоперски водич кроз галаксију’, а завршио са размишљањима о будућности и стиховима песме Alanis Moriset”.

The first thing I pulled out was this AIDS flier. The sticker on it reminds me of something I had forgotten: the time capsule kit came with stickers prompting you to include different kinds of things. Here are some pamphlets from the late '90s. pic.twitter.com/2ai0CK35QK

— Fr Dylan Schrader (@FrDylanSchrader) January 1, 2025