(ФОТО/ВИДЕО) НОВАК ПОСВЕТИО ПОБЕДУ ЋЕРКИЦИ ЗА РОЂЕНДАН Извео популарни плес- Више не спушта слушалицу, сада ПИЈЕ СОК! Погледајте о чему се ради
Новак Ђоковић победио је јуче Тејлора Фрица у борби за полуфинале УС Опена. Како се меч поклопио са осмим рођенданом његове ћерке Таре, славни тенисер је победу посветио девојчици и у њену част извео СОДА ПОП ДЕНС.
Доста тога о СОДА ПОП ДЕНСУ рекао је и Новак Ђоковић након јучерашњег меча. А ево шта се заправо подразумева под тим.
“Сода Поп” је нумера из Netflix/Sony Pictures анимираног музичког филма “КПоп Демон Хантерс”, који спаја К-поп културу са фантазијом. Деца широм света га обожавају.
Филм прати групу девојака из успешног К-поп бенда које се, осим музиком и наступима, боре у тајности против демона са циљем са спасу свет.
For Tara. Soda popping into semifinal 🫶🏼
p.s. #онокад изађеш када је најтеже и победиш 💪🐺 pic.twitter.com/ad5LhqI45O
— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 3, 2025
К-поп, скраћено од "Кореан поп", представља музички жанр који долази из Јужне Кореје и комбинује различите стилове у које спадају: оп, хип хоп, Р&Б, електронску и денс музику, прате га посебни визуелни елементи и прецизно одређена плесна кореографија.
К-поп групе постале су глобални феномен, а да би неко могао да се бави популарним жанром морао да више године тренира певање, плес и јавне наступе.
Песму „Сода Поп“ у филму изводи "демон–боy" бенд "Саја Боyс", који је фиктивни мушки К-поп састав демона који уз помоћ музике и плеса заводе публику и „храни се“ њиховом енергијом. Нумера је заразан хит, двосмислена је јер открива праву слику о поменутом бенду.
Најпознатији део плеса је покрет рамена, карактеристичан, „баблгам К-поп“ потез који је асоцијација на назив песме „Сода Поп“. Ко се упусти у ову кореогарфију, треба да пази на динамику покрета руком и на потезе између главних покрета.
Саставни део је карактеристичан потез руком којим се имитира испијање сока, што је Новак приказао на терену. Како је нагласио, њега је ћерка Тара Ђоковић подучавала плесу.
Плесач и кореограф Бизи Бум објавио је на Јутјубу туторијал за извођење СОДА ПОП ДЕНСА, који је Новак додатно прославио.