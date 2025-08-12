ИЗБАЦИЛА ЈЕ ХРАНУ, ВОДУ, КУПАЊЕ, И У ТОМЕ НИЈЕ САМА „Водом се спира карма, а мој живот је чист”, каже самопрозвана исцелитељка
Понекад се на друштвеним мрежама појави прича која изгледа толико необично да изазове све – од шока и неверице до подсмеха и беса. Последњих дана, такав случај долази из Русије и носи име Екатерина Краснова.
Ова 40-годишња жена себе описује као „исцелитељку енергијом творца“. Тврдње које износи звуче као сценарио из документарца о најекстремнијим животним стиловима: каже да је излечила више од 10.000 људи, да се три године није окупала, да не једе чврсту храну, да не пије воду и да је из свог живота избацила интимне односе.
И док би се оваква прича могла посматрати као још један радикалан лични избор одрасле особе, један детаљ је узнемирио јавност далеко више – укључивање њене деце у овакав начин живота.
Како је „прљава исцелитељка“ постала вирална
На снимцима које објављује на друштвеним мрежама, Краснова говори мирно и уверено, као да објашњава свакодневне рутине. У једном од тих видеа изјавила је:
„Одрекла сам се секса и хране како бих исцељивала људе. Не пијем воду, већ само природне сокове. Исцелила сам више од 10.000 пацијената користећи енергију творца.“
Онда долази део који је изазвао највише коментара: поносно је рекла да се није окупала три године.
„Купањем спирају карму, а ја немам шта да перем – мој живот је чист. Људи смрде због хране коју једу, нарочито меса. Ја миришем дивно и немам потребу за купањем“, тврди она.
Дете које понавља мајчине речи
У тренутку док објашњава своју филозофију, поред ње се појављује син. Без задршке изговара: „И ја исто“, потврђујући да и он не користи сапун и воду.
Тај кадар постао је централна тачка интернет дискусије. Коментари су се низали брзином муње:
„Дете има ране око уста – хитно зовите лекара!“
„Ово је класично занемаривање!“
„Зашто нико не реагује?“
Родитељство под лупом
Према информацијама руског Телеграм канала Shot, организација Сорок сороков покренула је иницијативу да се Краснова испита због могућег угрожавања деце. У фокусу је питање да ли деца живе у условима који задовољавају основне стандарде хигијене и исхране, или су део експеримента своје мајке.
Оно што додатно брине јавност јесте тврдња да и син и ћерка прате њен режим – без купања, без уобичајене хране, без контакта са „благодатима цивилизације“.
Од дна до „духовног просветљења“ – како она види свој пут
Пре него што је постала оно што данас назива својим позивом, Краснова је, по сопственом признању, десет година била зависна од алкохола. Описује то као време таме и губитка контроле.
Прекретница је, каже, дошла када је одлучила да одбаци све што сматра „везивањем за материјални свет“. Избацила је храну, воду, купање и интимне односе из свог живота, верујући да ће тако постати чиста и отворена за „енергију творца“.
Граница између личног избора и угрожавања других
Док њени пратиоци у њој виде особу која је пронашла алтернативни пут ка здрављу и духовном миру, критичари упозоравају да се овде не ради само о њој – већ и о деци која нису бирала да живе без основне хигијене и исхране.
Тренутно, Краснова живи у Египту са сином и ћерком, а у Русији је у току иницијатива да се њен случај испита према члану 5.35 Закона о прекршајима, који се односи на занемаривање малолетника.
И док се чека одговор институција, интернет и даље бруји – једни је бране, други осуђују, а трећи постављају исто питање: где престаје право на лични избор, а почиње одговорност према другима?