ИЗГУБИО САТ ВРЕДАН 50.000 ЕВРА! Позив од полиције га ШОКИРАО, није могао да верује шта је уследило
У француском граду Салон-де-Провенце, у департману Буш-ди-Рон, одиграла се несвакидашња прича која доказује колико може бити важан серијски број луксузног сата
Власник је успео да поврати свој Rolex процењен на чак 50.000 евра, након што је пријављен служби за изгубљене предмете. Драгоценост му је враћена у року од само неколико дана.
Према подацима градске управе, полиција у Салон-де-Провенце сваке године прими више од 1.000 изгубљених ствари. Најчешће су то кључеви, новчаници или лична документа, али повремено се појаве и предмети велике вредности – баш као у случају овог луксузног Ролеxа, који је одмах регистрован и одложен у сеф.
„Предмети који се сматрају драгоценим чувају се у сефу од тренутка пријема,“ саопштила је општина. Само током 2024. године евидентирано је 1.138 изгубљених предмета, али сатови вредни десетине хиљада евра спадају у изузетно ретке случајеве.
Како функционише служба за изгубљене предмете у Француској
Сваки изгубљени предмет се по пријему уноси у званични регистар и у специјализовани софтвер градске полиције. Затим се одлаже у посебан простор и разврстава по категоријама – документа, торбе, одећа, техника или драгоцености. Начин чувања зависи од природе и вредности предмета, а француски закон јасно дефинише рокове за повраћај.
Према члану 2276 Грађанског законика, особа која је изгубила или којој је украден предмет има право да га потражује у року од три године од дана губитка или крађе.
Шта се дешава са непреузетим драгоценостима
Ако се власник не јави у законском року, предмет може припасти проналазачу. Уколико се ни он не одазове, власништво прелази на локалну заједницу. Када је реч о луксузним стварима, попут Ролеx сата од 50.000 евра, оне се чувају у сефу до истека рока.
У овом случају, власник је имао срећу – захваљујући серијском броју, успео је да свој луксузни сат поврати за свега неколико дана.