КАМЕНИ БЕЛЕГ ДОНЕТ ЈЕ СА КАЈМАКЧАЛАНА У Коштунићима је у недељу велики дан за малу цркву
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: На обронцима Сувобора никла је мала црква, али великог имена и то ће за све мештане, али и све Српкиње и Србе бити веома важно место.
- У недељу у 11 сати у селу Коштунићи, опет ће се писати историја српског народа. Позвани су сви они који поштују муку и храброст својих ђедова, генерација које су крвљу писале историју завичаја и отаџбине. Недеља 14. септембар код новог храма Христовог Васкрсења, у Коштунићима, у славу и част наших предака подиже се и освештава ово знамење. Камени белег је донет са прве линије фронта на Кајмакчалану - рекао је за РИНУ Гвозден Николић из Коштунића,
Сувоборски брег, Кршевита главица, Гајеви, на обронцима Сувобора, биће место окупљања потомака славних ратника. Најславнији од њих свакако је Јевто Јевтовић српски војник родом из Гојне горе.
Његов син Сретен, који је и сам загазио у десету деценију живота биће домаћин ове јединствене смотре.
Иначе, Јевто Јевтовић је једини редов српске војске који је, у току повлачења српске војске, изнео на плећима брдски топ и донео га неоштећеног у Драч.
Када се уверио генерал Гијом му је предао свој орден Легије части, у ставу мирно Јевто му је преко преводиоца рекао: „Не треба мени ордење, већ џебане (муниције), да се вратим Гојној Гори”.
Топ, пет зрна и Јевто Јевтовић су се укрцали на лађу за Крф, заједно са саборцима, да би убрзо, топ и рањеници наставили пут Француске, а Јевто на грчком острву са оцем Сретеном – трећепозивцем и своја два млађа брата, близанцима Љубинком и Љубивојем, остао да чека команду за наставак ратовања.
Пренесени топ се данас чува у Војном музеју у Марсеју, у Француској.