КАНИБАЛИ У КОСМОСУ Гладна звезда једе близанца досад невиђеном брзином
Гладни бели патуљак, не баш далеко од Земље, прождире свог најближег свемирског сапутника брзином која раније није виђена.
Научници су открили да двојна звезда, названа В Сагите, бљешти необично јако док супергусти бели патуљак махнито прождире свог већег близанца.
Стручњаци мисле да су звезде заробљене у ванземаљском тангу пошто орбитирају једна око друге сваких 12,3 сати, постепено привлачећи једна другу.
То би могло изазвати огромну експлозију – толико сјајну да бу се видела голим оком са Земље, око 10.000 светосних година далеко.
Астроном Фил Чарлс са Универзитета Саутемптон каже да су решили мистерију о том звезданом пару која је сто година збуњивала научнике. В Сагите није обичан звездани систем – најсветлији је у својој врсти и збуњује научнике откако је откривен 1902.
„Наша студија показује да је екстремни сјај последица тога што бели патуљак исисава живот из своје пратеће звезде, претварајући привучену материју у паклени огањ. Тај процес је толико јак да постаје термонуклеаран на површини белог патуљка, светлећи као светионик на ноћном небу“, рекао је Чарлс.
Ово космичко насиље снимљено је помоћу моћног Веома великог телескопа Европске јужне опсерваторије у Чилеу – и научници су дошли до још једног открића.
Велики прстен од гаса, попут џиновског венца, окружује обе звезде, што је последица огромних количина енергије које производи гладни бели патуљак.
Неочекивани прстен, формиран од остатака халапљиве гозбе, даје нам информацију која би могла променити наше знање о начину живота и смрти звезда, каже др Паси Хакала са Универзитета Турку.
„Бели патуљак не може да поједе сву масу која стиже од вреле звезде близанца, тако да ствара тај сјајни космички прстен. Брзина којом се на пропаст осуђени звездани систем креће поремећено, вероватно због екстремног сјаја, жесток је знак његовог скорог, насилног краја“.
Акумулација материје на белом патуљку ће вероватно произвести експлозију нове у предстојећим годинама, током које ће В Сагите постати видљива голим оком.
Међутим, кад се две звезде коначно сударе и експлодирају, то ће бити експлозија супернове толико сјајна да ће бити видљива са Земље чак и током дана.