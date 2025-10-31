КИМ КАРДАШИЈАН СУМЊА У СЛЕТАЊЕ НА МЕСЕЦ! НАСА оштро одбацује тврдње ријалити звезде: „БИЛИ СМО ТАМО ШЕСТ ПУТА“
ВАШИНГТОН: Национална ваздухопловна и свемирска администрација (НАСА) реаговала је на коментаре ријалити звезде Ким Кардашијан, која је у последњој епизоди ријалити шоуа "Кардашијанови" изразила сумњу да се мисија Аполо 11, 1969. године, током које су астронаути Нил Армстронг и Баз Олдрин први пут крочили на Месец, заиста догодила.
"Да, били смо на Месецу раније... шест пута", написао је вршилац дужности директора НАСА-е Шон Дафи на друштвеним мрежама, одбацујући тврдње Кардашијан, преноси ББЦ.
У најновијој епизоди, Кардашијан је својој пријатељици Сари Полсон рекла да мисли да се слетање на Месец "није догодило".
Након емитовања епизоде, Дафи је означио Кардашијан на мрежи Икс, одбацио њене тврдње и промовисао програм истраживања НАСА-е, подсећајући да је Америка већ победила у свемирској трци и да жели поново да предводи истраживање Месеца.
Деценијама стручњаци оповргавају теорије завере о "лажном" слетању на Месец, подсећа ББЦ.
Институт за физику истиче да су сви аргументи према којима је НАСА наводно фалсификовала мисију Аполо 11 дискредитовани.