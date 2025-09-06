scattered clouds
Ко је био најбогатији у Југославији? ТИТО НЕДОДИРЉИВ, АЛИ ОВАЈ ЧОВЕК ЈЕ ПРИЈАВИО МИЛИОНСКО БОГАТСТВО

Када се говори о богатству у некадашњој Југославији, име Јосипа Броза Тита прво пада на памет

Он је располагао импресивним луксузом: од резиденција и јахте "Галеб" до лимузина и приватне авионске флоте. Ипак, важно је нагласити да то није била његова приватна имовина, већ су то били државни ресурси којима је управљао у својству доживотног председника.

У социјалистичком систему, где је приватна својина била ограничена, постојали су појединци који су успели да стекну значајно богатство. Најбогатији приватни грађанин СФРЈ крајем осамдесетих био је угоститељ из Скопља, који је 1988. године пријавио приход од чак 171 милион динара. Име му је остало непознато, али податак о приходу Пореска управа је забележила.
Поред њега, високо су котирани и други приватници – угоститељи, занатлије, па чак и музичари и професори. Ипак, када се упоређује богатство, то се може чинити само међу њима, јер је Тито био недодирљив.

Луксуз и привилегије које је Тито уживао нису могли да достигну ни најуспешнији приватници Југославије. Његово богатство није била само имовина, већ моћ државе преточена у луксуз.

Каматица.рс

