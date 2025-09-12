КОЛЕГИНИЦА СВЕ ВИДЕЛА И ПРИЈАВИЛА Лекар занемарио пацијента под анестезијом због љубавног односа МЕДИЦИНСКОМ СЕСТРОМ
МАНЧЕСТЕР: Ожењени доктор Сухаил Анџум признао је данас британском Медицинском трибуналу да је имао сексуални однос са медицинском сестром у операционој сали док је пацијент био под анестезијом.
Анџума (44) и неименовану медицинску сестру видела је друга радница, која је случај пријавила надлежнима, преноси Индипендент.
Лекар је сведочио да је замолио колегу да прати стање пацијента у сред операције како би направио кратку паузу, али је уместо тога отишао у другу операциону салу у болници Тејмсајд у близини Манчестера, где је имао секс са медицинском сестром.
Ендру Молој, представник Генералног медицинског савета (ГМЦ), рекао је да је Анџум био анестезиолог током пет операција у петој сали 16. септембра 2013. и да је напустио салу током треће.
Анџум је на саслушању рекао да је напустио болницу Тејмсајд у фебруару 2024. године и да се од тада вратио у свој родни Пакистан, али да жели да настави каријеру у Британији и да се каје због својих акција.
Он је такође признао да је довео пацијента у опасност и обећао да, уколико му се пружи још једна шанса, више неће доносити ''лоше одлуке'', додавши да се овај инцидент догодио током ''стресног периода'' у његовом животу.
Очекује се да Медицински трибунал ускоро донесе одлуку о томе да ли је способност Анџума за обављање посла нарушена због недоличног понашања.