clear sky
28°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОЛЕГИНИЦА СВЕ ВИДЕЛА И ПРИЈАВИЛА Лекар занемарио пацијента под анестезијом због љубавног односа МЕДИЦИНСКОМ СЕСТРОМ

12.09.2025. 16:25 16:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Дневник/Архива
Фото: Дневник/Архива

МАНЧЕСТЕР: Ожењени доктор Сухаил Анџум признао је данас британском Медицинском трибуналу да је имао сексуални однос са медицинском сестром у операционој сали док је пацијент био под анестезијом.

Анџума (44) и неименовану медицинску сестру видела је друга радница, која је случај пријавила надлежнима, преноси Индипендент.

Лекар је сведочио да је замолио колегу да прати стање пацијента у сред операције како би направио кратку паузу, али је уместо тога отишао у другу операциону салу у болници Тејмсајд у близини Манчестера, где је имао секс са медицинском сестром.

Ендру Молој, представник Генералног медицинског савета (ГМЦ), рекао је да је Анџум био анестезиолог током пет операција у петој сали 16. септембра 2013. и да је напустио салу током треће.

Анџум је на саслушању рекао да је напустио болницу Тејмсајд у фебруару 2024. године и да се од тада вратио у свој родни Пакистан, али да жели да настави каријеру у Британији и да се каје због својих акција.

Он је такође признао да је довео пацијента у опасност и обећао да, уколико му се пружи још једна шанса, више неће доносити ''лоше одлуке'', додавши да се овај инцидент догодио током ''стресног периода'' у његовом животу.

Очекује се да Медицински трибунал ускоро донесе одлуку о томе да ли је способност Анџума за обављање посла нарушена због недоличног понашања.

лекар медицинска сестра пацијент сексуални односи
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај