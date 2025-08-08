ЛАВЉА КАПИЈА 8.8. ЈЕДАН ЈЕ ОД НАЈМОЋНИЈИХ ДАНА У ГОДИНИ Нумеролози тврде да данас можете остварити све жеље

Портал Лављих врата је астролошки и духовни догађај који се дешава сваке године око 8. августа (8/8). Овај период се сматра временом повећаног протока космичке енергије између Земље и универзума, при чему је енергија најјача на овај датум.

Према хороскопу, портал је повезан са знаком и сезоном Лава, јер се Сунце налази у овом знаку у то време, а истовремено звезда Сиријус, често називана духовним Сунцем, такође излази на небу. Према нунерологији, ово је један од најмоћнијих датума у августу.

Сваке године, Сунце, Земља и Сиријус заузимају одређене положаје, што активира такозвани портал Лављих врата - отворен између 26. јула и 12. августа, а најјачи утицај достиже 8. августа, када се каже да тече највећа енергија овог периода.

Портал се активира када се Сунце поравна са звездом Сиријус. За Сиријус, који се сматра звездом више божанске мудрости, каже се да појачава вибрације светлости које примамо на Земљи на овај дан. Моћ физичког Сунца се тако комбинује са моћи духовног Сунца, за које се каже да ствара посебан осећај унутрашње јасноће, буђења и повезаности са вишим значењем. Сиријус се поново појављује на небу након дугог одсуства - као симбол новог почетка.

Датум 8. август се сматра једним од најмоћнијих дана у месецу јер доноси енергију високе фреквенције која се може користити за различите области - креативност, исцељење, постављање циљева или манифестацију намера.

У нумерологији, број 8 се повезује са моћи, обиљем и бесконачношћу - када се овај број појави два пута (8. 8.), симболизује снажну подршку за остваривање свих ових квалитета.

Ако не обраћамо довољно пажње на себе, ова моћна енергија нас лако може бацити у интензивна емоционална стања – осећај напетости, анксиозности или чак бриге. Али ови осећаји такође имају сврху: подсећају нас да је време да усмеримо пажњу ка унутра, на оно што нам је заиста потребно.

Фото: freepik.com/Ilustracija

Ево како да је искористите

Енергија портала подстиче буђење, нове увиде и дубљу свест.

Број 8, који симболично обележава овај дан, представља бесконачност, моћ, духовну везу, поновно рођење и контакт са вишим реалностима. Портал Лављих врата разјашњава шта је заиста важно у нашим животима, а истовремено нас подстиче да очистимо унутрашњи (и спољашњи) неред и организујемо га - како у простору, тако и у односима или мислима.

Најбољи начин да се ова енергија искористи јесте да се бринемо - о себи и о другима.

Многе древне цивилизације су посматрале излазак звезде Сиријус као време поновног рођења, изобиља и духовног раста. Веровали су да је то време када се свест помера у више стање, активирајући унутрашње знање и отварајући контакт са вишом интелигенцијом.

Број 88 такође симболизује бесконачност, духовну мудрост и активацију ДНК - потенцијал да се сетимо зашто смо овде.

Уместо писања листа жеља и захтевања промена, овај дан нас позива на нешто важније: акцију.

Помозите онима којима је помоћ потребна. Не да бисте "зарадили“ награду – већ зато што вас стварно присуство у свету повезује са највишом верзијом вас самих.

Пронађите снагу, проширите своје хоризонте и осетите скривене слојеве свог потенцијала.

Моћно време личног и духовног раста. Немојте се завести само њиховом симболиком - осетите их као позив на аутентичност, ширину и унутрашњу снагу.

Нумеролошко значење броја 8

Да ли сте упознати са изреком "Како горе, тако и доле“? И да ли знате да је то заправо нумеролошко тумачење броја 8?

Фото: unsplash.com, ilustracija

Број 8 заузима посебно место у нумерологији – симболизује бесконачност обиља, љубави, среће и протока свете енергије. А изрека "Како горе, тако доле, тако и даље“ савршено објашњава основни закон манифестације и темељ је веома популарног закона привлачења.

Портал Лављих врата и 8/8 је изузетно моћан 2025. године. Доноси истине, открива наше унутрашње дубине и помаже да разумемо вишу сврху оних горких животних искустава која су нас (надамо се) учинила мудријима.

У ваздуху постоји брза и интензивна енергија која може да преокрене наше животе наглавачке. Али немојте очекивати спектакуларне спољашње прекретнице - највеће промене ће се десити у вама. У дубинама ваше подсвести, у души и психичким записима којих углавном нисмо ни свесни.

А како да се припремите за ову енергију и максимално је искористите?

Верујте себи. Верујте животу. Чуда се дешавају. Откријте технику броја 8 како бисте превазишли обрасце недостатка, ослободили се токсичних енергија, односа и навика и отворили се изобиљу.