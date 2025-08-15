МИСТЕРИЈА САДА РАЗРЕШЕНА А ДА ВИНЧИ ЈЕ ТО НАЦРТАО ПРЕ ВИШЕ ОД 500 ГОДИНА Наука коначно схватила сврху
Више од 500 година након што их је Леонардо да Винчи први пут нацртао, научници су коначно открили за шта служе трабекуле - сложене, разгранате мишићне нити унутар људског срца.
Коришћењем фракталне анализе, савремених МРИ скенера и генетских података прикупљених од више од 18.000 испитаника из британске биобанке, истраживачи су открили да трабекуле значајно утичу на рад срца и могу одређивати ризик од развоја кардиоваскуларних болести, преноси часопис Натуре.
Ове необичне, "пахуљасте" и коренасто разгранате структуре, које је Да Винчи посматрао још у 16. веку, вековима су биле мистерија модерној науци. Ренесансни геније је претпоставио да оне помажу у циркулацији и очувању топлоте унутар срца, слично као што се данас загревају путеви да се не залеђу.
Савремена истраживања, комбинујући биомеханичке симулације, клиничке податке и генетске анализе, показала су да облик и распоред трабекула директно утичу на функцију срца. Утврђено је да одређене морфолошке карактеристике трабекула могу повећати или смањити ризик од срчаних обољења.
- Унутрашњост људског срца прекривена је сложеном мрежом мишићних влакана за која се до сада веровало да су остаци ембрионалног развоја. Њихова функција код одраслих особа и генетска основа до сада су били непознати - наводе научници.
Анализа је открила и 16 кључних локуса у геному повезаних са обликовањем трабекула и регулацијом њиховог гранања, процеса познатог као арборизација, што подсећа на разгранавање дрвета. Ова сазнања могла би помоћи и у разумевању развоја и функције других ћелија у телу.
- Тек комбинацијом генетике, клиничких истраживања и биоинжењеринга успели смо да откријемо неочекивану улогу трабекула у раду одраслог срца - изјавила је истраживачица Хана Мајер.
Аутори студије наглашавају да је ово тек почетак – трабекуле, које је још Леонардо да Винчи забележио пре пола миленијума, и даље крију бројне тајне које научници желе да открију.