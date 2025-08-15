clear sky
МИСТЕРИЈА САДА РАЗРЕШЕНА А ДА ВИНЧИ ЈЕ ТО НАЦРТАО ПРЕ ВИШЕ ОД 500 ГОДИНА Наука коначно схватила сврху

15.08.2025. 15:54
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф Наука/Popular Mechanics)
S

Више од 500 година након што их је Леонардо да Винчи први пут нацртао, научници су коначно открили за шта служе трабекуле - сложене, разгранате мишићне нити унутар људског срца.

Коришћењем фракталне анализе, савремених МРИ скенера и генетских података прикупљених од више од 18.000 испитаника из британске биобанке, истраживачи су открили да трабекуле значајно утичу на рад срца и могу одређивати ризик од развоја кардиоваскуларних болести, преноси часопис Натуре.

Ове необичне, "пахуљасте" и коренасто разгранате структуре, које је Да Винчи посматрао још у 16. веку, вековима су биле мистерија модерној науци. Ренесансни геније је претпоставио да оне помажу у циркулацији и очувању топлоте унутар срца, слично као што се данас загревају путеви да се не залеђу.

Савремена истраживања, комбинујући биомеханичке симулације, клиничке податке и генетске анализе, показала су да облик и распоред трабекула директно утичу на функцију срца. Утврђено је да одређене морфолошке карактеристике трабекула могу повећати или смањити ризик од срчаних обољења.

- Унутрашњост људског срца прекривена је сложеном мрежом мишићних влакана за која се до сада веровало да су остаци ембрионалног развоја. Њихова функција код одраслих особа и генетска основа до сада су били непознати - наводе научници.

Анализа је открила и 16 кључних локуса у геному повезаних са обликовањем трабекула и регулацијом њиховог гранања, процеса познатог као арборизација, што подсећа на разгранавање дрвета. Ова сазнања могла би помоћи и у разумевању развоја и функције других ћелија у телу.

- Тек комбинацијом генетике, клиничких истраживања и биоинжењеринга успели смо да откријемо неочекивану улогу трабекула у раду одраслог срца - изјавила је истраживачица Хана Мајер.

Аутори студије наглашавају да је ово тек почетак – трабекуле, које је још Леонардо да Винчи забележио пре пола миленијума, и даље крију бројне тајне које научници желе да открију.

 

 

