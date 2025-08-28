clear sky
НЕ БАЦАЈ, РЕЦИКЛИРАЈ Неко је старом компјутеру подарио нов живот, а резултат ће вас насмејати до суза

28.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
комп
Фото: Pixabay

Фотографија из нечије туш кабине постала је прави хит на Фејсбуку – а разлог је несвакидашњи држач за шампоне.

Наиме, сналажљиви корисникуместо класичне полицеискористио је кућиште старог десктоп компјутера, које је претворио у импровизовани ормарић за купатило.

У први план упада вентил којируку на срцеможе да послужи као чивилук, поента је на другој страни.

Објава је изазвала стотине коментара и дељења, а корисници друштвених мрежа су се насмејали овој необичној идеји, док су неки поручили да је ово рециклажа на потпуно новом нивоу.

 

