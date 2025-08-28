НЕ БАЦАЈ, РЕЦИКЛИРАЈ Неко је старом компјутеру подарио нов живот, а резултат ће вас насмејати до суза
28.08.2025. 16:50 16:56
Фотографија из нечије туш кабине постала је прави хит на Фејсбуку – а разлог је несвакидашњи држач за шампоне.
Наиме, сналажљиви корисник, уместо класичне полице, искористио је кућиште старог десктоп компјутера, које је претворио у импровизовани ормарић за купатило.
У први план упада вентил који, руку на срце, може да послужи као чивилук, поента је на другој страни.
Објава је изазвала стотине коментара и дељења, а корисници друштвених мрежа су се насмејали овој необичној идеји, док су неки поручили да је „ово рециклажа на потпуно новом нивоу”.