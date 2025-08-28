НЕМАЧКИ ГРАД УВЕО ДРАСТИЧНУ, АЛИ УСПЕШНУ МЕРУ Дужницима испумпавају гуме на аутомобилима
Метода се показала изузетно успешном, јер се дужници готово одмах јављају како би измирили своје обавезе.
Власти немачког града Цитау у Саксонији увеле су драстичну меру за наплату дуговања – уместо опомена, дужницима на аутомобиле постављају направе које им испуштају ваздух из гума.
Од марта ове године, општина користи такозване „чуваре вентила“, мале уређаје који изазивају губитак ваздуха чим се возило покрене, пише аутобилд.де.
Према информацијама из градске управе, ова контроверзна метода показала се изузетно успешном јер се дужници готово одмах јављају како би измирили своје обавезе.
Иако Цитау не износи конкретне бројке, истичу да је биланс "врло успешан". Град са око 25.000 становника има више од 16.800 отворених потраживања у укупном износу од око два милиона евра.
Како функционишу "чувари вентила"?
Уређаји се монтирају на вентил аутомобилске гуме, а возачи су упозорени јасно видљивим налепницама. Ако упркос упозорењу одлуче да возе, гума ће им се испразнити након неколико стотина метара.
"Чуваре вентила" могу уклонити само градски службеници посебним кључем, и то тек након што дужник подмири дуговање.
Ова пракса изазвала је бројне расправе и критике на друштвеним мрежама, а огласио се и немачки ауто-клуб АДАЦ, који упозорава на безбедносне ризике.
Сматрају да гума која губи ваздух током вожње представља озбиљну опасност од саобраћајне несреће те препоручују коришћење блокада точкова као сигурније алтернативе.
С друге стране, градске власти бране своју методу позивајући се на јасна упозорења и законску обавезу возача да провере исправност возила пре вожње.