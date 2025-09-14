НЕОБИЧАН ОМАЖ МОДНОМ КРАЉУ! Чачански шанери дали читуљу Ђорђу Арманију, а КОМЕНТАРИ...само пљуште (ФОТО)
Славни модни дизајнер Ђорђо Армани преминуо је 4. септембра, а од њега се опрашта цео свет – па и шанери из Чачка.
Овај необичан гест привукао је велику пажњу и ван Чачка. Многи су га протумачили као ироничан омаж, али и као искрено поштовање према Арманију.
У последњем броју локалних новина „Чачански глас“ објављена је читуља за недавно преминулог италијанског модног великана. На италијанском, великим словима стајало је: „Последње збогом, Ђорђо Армани 1934 – 2025“, а потписало ју је чак 35 мушкараца – под својим надимцима.
Управо због тога друштвене мреже су експлодирале коментарима да су читуљу објавили такозвани „шанери“ – Чачани за које се годинама веровало да су у Италији крали луксузну гардеробу и потом је препродавали код куће.
Многи су овај гест схватили и као ироничан омаж, али и као знак искреног поштовања према креатору који је обележио једну епоху моде.
„Знаш ти шта је човек урадио за нашу заједницу. Генерације су одгајане захваљујући њему и његовом бренду. Треба споменик да му подигнемо“, написао је један корисник Фејсбука, а његова порука је убрзо постала вирална.\
Оглас и читуљу можете погледати ОВДЕ