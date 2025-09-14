ОМИЉЕНО ГОДИШЊЕ ДОБА ОТКРИВА ВАШУ УНУТРАШЊУ ПРИРОДУ! Да ли је ваш избор лето, јесен, пролеће или зима - ЕВО шта то говори о вашој души
Са сваким кругом који направимо око Сунца, имамо прилику да искусимо промену годишњих доба у свој њиховој раскоши. И док свако доба године има врлине и мане, неки од нас имају јасног фаворита, а то може бити значајније него што мислите.
Психолози кажу да склоност ка одређеном годишњем добу иде дубље од тога да ли више волите ледену или топлу кафу, плажу или скијање.
Питате се шта ваша лична склоност ка зими, пролећу, лету или јесени говори о вама? Откријте у наставку - овај тест личности ће вам открити.
Пролеће
Пролеће представља нове почетке, раст и буђење природе после зимског сна. Они који више воле пролеће у односу на друга годишња доба често се поистовећују са његовом симболиком свежих почетака и потенцијала за лични раст и позитивне промене, кажу стручњаци.
Људи који воле пролеће могу се окарактерисати као оптимистични, ентузијастични и испуњени осећајем обнове. Они су обично отвореног ума, радознали и прилагодљиви променама. Љубитељи пролећа често имају живахан и енергичан приступ животу.
Ова сезона симболизује поновно рађање, што је у складу са напредним, оптимистичним личностима које су увек спремне за нови почетак.
Лето
Лето доноси светлије, топлије и дуже дане, и зато се често повезује с позитивношћу и ведрим расположењем. Додаје да особе које преферирају ово годишње доба обично важе за оптимистичне, екстровертне и изражајне.
Већина би љубитеље лета описала као 'опуштене, веселе и позитивне сапутнике који теже да буду у центру пажње'. Такође, стручњаци кажу да су љубитељи лета често дружељубиви, отворени и склони авантурама, и да их управо због тога привлачи летњи осећај слободе. Људи који су привучени летом често уживају у живахној атмосфери, могућности да путују и повезују се с другима током овог динамичног периода.
Ипак, чак и они који воле лето имају своје 'тмурне дане'. Иако често 'на живот гледају кроз ружичасте наочаре', подложнији су изненадним променама расположења.
Јесен
Јесен је позната по задивљујућим бојама опалог лишћа - снажном подсетнику на цикличну природу живота и прихватање промена.
Људи који воле јесен можда цене прилику за саморефлексију и способност да пронађу лепоту и у ономе што нестаје и у ономе што тек настаје. Они могу бити интроспективни, уметнички настројени и склони интелектуалним интересовањима. Љубитељи јесени често су свесни пролазности живота и проналазе лепоту у прелазним периодима.
Ово годишње доба се често повезује и са носталгичним, па чак и меланхоличним темпераментом. Такви људи су тихи посматрачи, који балансирају између садашњег тренутка и сећања из прошлости. Воле да сакупљају ствари и често више цене заборављено старо него нешто ново.
Ако уживате у јесени уместо да осећате такозвану јесењу тугу, ако видите лепоту у жућкастом и црвенкастом лишћу, волите умирујући звук кишних капи и радујете се јутарњој измаглици, може се рећи да сте романтична душа, поетична и сензитивна личност, која тежи креативности и духовном расту.
Зима
Ако вам је зима омиљено годишње доба, вероватно сте дубокомислени, интроспективни и цените мир. Људи који воле зиму често нису од великих гужви - више уживају у тихим вечерима код куће, у топлини, уз књигу или омиљени филм. Имају тенденцију да буду промишљени, одани и поуздани, и често им није проблем да се суоче са сопственим мислима и осећањима.
Зима симболизује тишину, рефлексију и унутрашњи раст. Они који се у овом периоду осећају највише 'своји' често имају јаку унутрашњу снагу и емоционалну дубину. Можда не траже светла рефлектора, али су ту када је најпотребније - смирени, прибрани и стабилни.
Хладна и често тиха, зима може привући оне који налазе утеху у миру и цене лепоту спокојног окружења. Љубитељи зиме такође могу показивати отпорност и прилагодљивост, јер прихватају промене које долазе са сезоном.
Ови људи су оријентисани ка циљевима и стрпљиво их остварују корак по корак. Такође су често конзервативни, пажљиво промишљају и одвагују сваку животну промену пре него што је прихвате.