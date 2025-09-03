ОВИХ ШЕСТ ОСОБИНА СУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ЗА ДЕЦУ КОЈА СУ ОДРАСТАЛА БЕЗ ОЦА Многи се труде да удовоље другима, а нису све карактеристике НЕГАТИВНЕ
Многи људи су одрасли у породици у којој је отац био презаузет каријером или је био потпуно одсутан. Одсуство оца оставља значајан утицај на особу чак и у одраслом добу.
Како пише Хак Спирит, многи људи одрастају без јаке очеве фигуре. Неки људи то превазиђу, неки се прилагоде и постану јачи, неки назадују. А неки људи стекну ове особине.
Независност и самопоуздање
Људи који су одрасли без јаких родитељских узора можда су прерано научили да се не могу заиста ослонити ни на кога осим на себе.
Зарад љубави, наклоности, сигурности и удобности, ови људи могу тражити алтернативне начине да надокнаде осећања која су им била ускраћена. Ово развија независност и самопоуздање.
Одрживост
Неимање очеве фигуре којој се може обратити може бити болно као одраслој особи, али се касније у животу може исплатити.
Временом ћете стећи снагу карактера и отпорност.
Тешкоће у животу су природна појава. Многи људи ће се одмах обратити другима за помоћ. Али шта ако људи које сматрате подршком из неког разлога нису присутни?
На крају крајева, способност да се одржите и опоравите од недаћа је невероватно вредна предност. Отпорност, прилагодљивост и флексибилност су неке од ретких особина које људи развијају услед несавршеног васпитања.
Емпатија и саосећање
Када људи пролазе кроз посебно трауматична искуства, желе да помогну другима у сличним околностима.
Укратко, они зраче емпатијом. Осећај недостатка родитељске фигуре може појачати осетљивост према другима који пролазе кроз слична искуства, што може довести до веће емпатије и саосећања.
Огорченост према другима
Одрастање са оцем који занемарује своје обавезе према деци може вас оставити анксиозним и огорченим на свет.
За многе, ово негодовање и бес нису ограничени само на њихове родитеље, већ се могу проширити на готово свакога.
Неповерење
Родитељи пружају свом детету безусловно поверење и подршку. Ако је детету то ускраћено, онда у одраслом добу деца траже потврду и одобрење у свим аспектима живота.
Такви људи често покушавају да удовоље другима. Стога можете бити подложнији негативном притиску људи. Често вас то гура ка алкохолизму и зависности од дроге.
Недоследни обрасци односа
Сви покушавају да примене начине да надокнаде оно што им је несвесно недостајало током детињства. У контексту веза, на пример, неки људи ће на крају тражити партнере који им делују као родитељи.
Желе да се о њима брине и то цене изнад свега код потенцијалних партнера, често превиђајући ствари попут недостатка компатибилности или других упозоравајућих знакова. Други људи потпуно избегавају блиске везе.